Petteri Orpo: Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” -valinta

Kokoomus on valmis viemään Suomen Natoon.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” -valinta Nato-jäsenyyden suhteen. Kysymys tulee eduskuntaan lähiviikkoina, kun hallitus tuottaa selonteon turvallisuustilanteesta.

Orpo kirjoittaa blogissaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt suurimman muutoksen Euroopan turvallisuudessa sitten Neuvostoliiton romahduksen.

– Turvallisuusympäristömme on pysyvästi muuttunut, ja nyt on päätösten aika.

– Me (kokoomuksessa) olemme valmiita viemään Suomen Naton jäsenmaaksi ja tulemme ajamaan jäsenyyttä eduskunnassa.

Petteri Orpo sanoo ymmärtävänsä, että nopeasti muuttunut tilanne on asettanut monet puolueet uuden tilanteen eteen.

– Aikaa ja tilaa harkinnalle on annettava, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään. Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti.

Kokoomuksen puheenjohtaja painottaa, että Nato-optiosta puhuminen pysyvänä asiantilana ei ole enää uskottavaa.

– Option lunastus on aiemmin kytketty turvallisuusympäristömme nopeaan muuttumiseen tai siihen, että Venäjä näkee EU:n Naton kaltaisena vihollisena. Nyt molemmat näistä ovat toteutuneet, minkä lisäksi Venäjä on määritellyt Suomen koko EU:n kanssa itsensä kannalta vihamieliseksi maaksi.

– Mikäli Suomi torjuu Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin, antaisi tämä väärän viestin Moskovaan. Passiivisuutemme voitaisiin pahimmillaan tulkita pelokkuutena. Tällaista mielikuvaa itsestämme emme halua ulospäin antaa eikä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan ole nyt varaa jättää minkäänlaisia aukkoja tai tulkinnanvaraisuutta, Orpo korostaa.