Petteri Orpo: Sosiaaliturva on suunniteltava ihmistä varten

Kokoomusjohtajan mukaan nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva on epäoikeudenmukainen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpon mukaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa on muutettava pdiemmällä aikavälillä niin, että se kuuluu kaikille jotka täyttävät tuen ehdot. Rahoituksesta suurin osa tulee hänen mukaansa nyt yhdessä maksetuista verovaroista.

– Nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva on epäoikeudenmukainen. 95% kustannuksista katetaan veroluonteisilla maksuilla, mutta silti osa työttömistä ei saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, Orpo sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Hänen mukaansa ongelmat kärjistyvät nyt koronakriisin myötä. Moni ahkera työntekijä ei ole osannut kuvitellakaan joutuvansa työttömäksi, koska töitä on aina riittänyt. Nyt tulot ovat tippuneet lomautusten myötä monilla peruspäivärahan varaan, kun työttömyyskassaan ei syystä tai toisesta kuuluta.

– Kassan jäsenyys on unohtunut, se maksaa liikaa tai sen olemassaolosta ei tiedetä.

Orpon mukaan eniten tukea tarvitsevat, etenkin nuoret ja vähemmän koulutetut, eivät usein kuulu työttömyyskassaan.

– Tästä ei voi syyttää työttömäksi jääviä, vaan sekavaa järjestelmää. Sosiaaliturvan ei pitäisi toimia näin, vaan sen pitäisi olla suunniteltu ihmistä varten.

Tämä luonnollisesti lisäisi myös kustannuksia ainakin kassojen maksaman osuuden verran.

– Muutos maksaa, ja siksi se pitäisi toteuttaa osana ansiosidonnaisen kokonaisuudistusta, Orpo arvioi.

Koronakriisin myötä tämän jutun kaltaisia "ilmareita" on paljon. Työtä tekeviä ja ahkeria ihmisiä, jotka eivät ole kuvitelleetkaan joutuvansa työttömiksi, koska töitä on aina riittänyt. Nyt moni on lomautettu ja tulot ovat pudonneet peruspäivärahan varaan. https://t.co/KGNFJpdFrR

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) May 3, 2020