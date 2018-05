Petteri Orpo SK:ssa: Vaalit ja ohjelma ratkaisevat hallituksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan myös kokoomuksella, vihreillä ja RKP:llä on monia yhteisiä teemoja.

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo muistuttaa Suomen Kuvalehden haastattelussa, että Ruotsissa vähemmistöhallitus on usein käytetty ratkaisu.

– Oleellisinta on se, että hallitusohjelmassa näkyy selkeästi talouden ja työllisyyden sininen lanka. Kuuden puolueen hallituksessa kaikki vetivät eri suuntiin. Jos kimurantissa tilanteessa ratkaisu on vähemmistöhallitus, sitä on sitten pohdittava, Petteri Orpo sanoo SK:lle.

Orpo pitää kokoomuksen ja keskustan hallitusyhteistyön jatkumista mahdollisena, jos eduskuntavaalien tulos antaa siihen mahdollisuuden.

– Vaalit ja ohjelma ratkaisevat. Huolimatta vaikeuksista, se ansaitsee tasavertaisen mahdollisuuden.

Sdp:n Erkki Tuomioja ehdotti vappupuheessaan, että vasemmisto ja vihreät menisivät Ruotsin esimerkin mukaisesti vaaleihin ja hallitusneuvotteluihin yhtenä blokkina.

Petteri Orpon mukaan oikeisto-vasemmisto-akselia olisi vaikeampi sovittaa Suomeen.

– Blokkivaaleissa on paljon hyvää, mutta niin on suomalaisessakin järjestelmässä. Meillä voisi oikeisto–vasemmisto-akselin sijaan blokkiin ajatella kokoomusta, vihreitä ja ruotsalaista kansanpuoluetta. Ne ovat moderneja, liberaaleja, kansainvälisiä ja EU-myönteisiä. Koulutus on kaikille yhteinen asia, vaikka siitä olemme ottaneet yhteen, Orpo sanoo.