Petteri Orpo: Sikamaiset kiristäjät ansaitsevat tuomion

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vastaamon tietomurtotapaus on kokoomusjohtajan mukaan suomalaisten yhteinen asia.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtotapauksesta.

– Haluaisin kiittää hallitusta ja vastaavia ministereitä siitä, että asiaan kuuluvalla vakavuudella otitte kiinni ripeästi tähän järkyttävään rikokseen. Kokoomus pitää tärkeänä sitä, että tehdään kaikki mahdollinen uhrien auttamiseksi. Kokoomus pitää tärkeänä myös sitä, että roistot saadaan kiinni, Petteri Orpo sanoi.

– Ne sikamaiset ihmiset, jotka kiristävät ihmisten mielenterveyteen liittyvillä henkilökohtaisilla tiedoilla, he ansaitsevat jäädä kiinni ja saada tuomion.

Kokoomusjohtajan mukaan on välttämätöntä, että luottamus yhteiskuntaan ja henkilökohtaisten tietojen turvallisuuteen digitaalisen maailman terveyspalveluissa säilyy.

– Tämä ei ole hallitus-oppositio -kysymys, vaan tämä on yhteinen asia. Kysyisinkin, mitä me voimme yhdessä tehdä, jotta luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan, tietoturvaan ja meidän palveluihimme säilyy, Orpo kysyi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vastasi kiittäen lämpimästi ”erittäin rakentavasta ja yhteistyöhakuisesta puheenvuorosta”.

– Kysymys on todellakin siitä, että tämä järkyttävä, vastenmielinen teko on ehkä viimeistään herättänyt meidät ymmärtämään sen, että kyberturvallisuus ja ylipäätään ihmisten tietosuoja on paitsi perusoikeus myös yhteiskunnan selkäranka siinä datataloudessa, jota kohti olemme menossa, Timo Harakka sanoi.

– Ja siksi, kun nyt ensiksi huolehditaan siitä, että tämän järkyttävän tapauksen uhrit saavat kaiken mahdollisen avun, niin katsomme tulevaisuuteen. Ja olen pääministeriltä saanut tehtäväksi olla koordinoimassa näitä tämän alan ja kyberturvallisuuden kaikki alat koskevaa yhteistyötä siten, että varmistutaan, että finanssialalla, energia-alalla, telealalla, sote-, infra-, liikenne-alalla – kaikilla näillä yhteiskunnan ja myös yksilön kannalta tärkeimmillä alueilla huolehditaan turvallisuudesta ja siitä, että luottamus palautuu.

