Petteri Orpo SDP:n hävittäjälinjauksesta: Olen pettynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan SDP kyseenalaistaa ensimmäistä kertaa hävittäjien määrän.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on hämmentynyt SDP:n julkitulleesta linjauksesta koskien hävittäjähankintoja.

Yle kysyi eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta turvallisuuspolitiikasta. SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä tuuraava varapuheenjohtaja Sanna Marin arvioi hävittäjähankintojen suhteen, että uusien hävittäjien määrästä päätetään vasta myöhemmin. Hänen mukaansa ”hankittavien koneiden määrä ei voi olla vielä kiveen hakattu”.

– Olen pettynyt SDP:n kannanottoon. Se on myös yllättävä, sillä asiaa on käsitelty parlamentaarisesti, enkä ole aiemmin havainnut, että SDP määrän kyseenalaistaa. Kyllä tämä määrä on käytännössä puolustusselontekoon sisään kirjoitettu, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille.

Orpo huomauttaa, että määräarvio perustuu koneiden suorituskykyyn ja ajatukseen, että koko Suomea puolustetaan.

– Jos määrää pienennetään, niin vaarannamme ilmavalvontamme ja sitä kautta puolustuskykymme. Kokoomus ei ole siihen missään tapauksessa valmis.

Orpo myöntää, että keskustelua on ”ymmärrettävästi käyty” siitä, mitä sinänsä kallis hävittäjähankinta tarkoittaa vaikkapa peruspalveluiden rahoituksen suhteen. Siitä huolimatta hän kertoo törmänneensä nyt ensimmäistä kertaa SDP:n taholta siihen, että hävittäjien määrää voitaisiin jopa laskea.

– Viesti on nyt SDP:n suunnalta huolestuttava.