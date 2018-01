Petteri Orpo: Sauli Niinistön kannatukselle on selvä syy

Kokoomusjohtajan mukaan kansanliikkeen presidenttiehdokkaalla on poikkeuksellinen luottamus.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo osallistui perjantaina illalla valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Sauli Niinistön vaalikiertueen tilaisuuksiin Raisiossa ja Turussa.

Orpo kommentoi Verkkouutisille Ylen kyselyn tulosta, joka näyttää Niinistön kannatukseksi 72 prosenttia.

– Tämänkin päivän gallupien valossa tämä näyttää hyvin selvältä, mutta edelleenkin sanon, että vaalipäivä on siellä vasta tulossa. Sen takia pitää kampanjan vain tehdä töitä, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta se, että se kannatus on niin korkea, sille on yksi syy. Suomen kansa, suomalaiset, luottavat tähän mieheen joka täällä on lavalla. He luottavat siihen tapaan jolla hän on johtanut Suomea, niihin linjauksiin, niihin arvoihin joita hän edustaa. Se kokonaisuus on hänen itsensä ansiota, hän jatkoi vaalitilaisuudessa.

– Siksi ne luvut ovat niin poikkeuksellisia. Ihmiset haluavat hänen jatkavan. Ja koska näin on, sanon vielä uudestaan sen mistä aloitin: se kannatus pitää nyt muuttaa siihen, että käydään äänestämässä. Tehdään tämä työ loppuun asti.

Petteri Orpo ei ole huolissaan, että äänestysprosentti jäisi tällaisessa vaalitilanteessa alhaiseksi.

– Uskon kyllä että ihmiset ovat vastuullisia. Koen kuitenkin tarpeelliseksi sanoa sen ääneen, että tsemppaaminen ja tukeminen ei riitä, vaan se vaatii myös uurnilla käynnin.