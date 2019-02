Petteri Orpo Sanna Marinille: Mitä ihmettä vasemmisto näin hirveästi vastustaa?

Sdp:n vt. puheenjohtajan mukaan he eivät ole valmiita joustamaan yleissitovuudesta.

Kannatukseltaan neljän suurimman puolueen puheenjohtajat Sanna Marin (vt.), Petteri Orpo, Juha Sipilä ja Pekka Haavisto väittelivät perjantaina Suomen Yrittäjien tilaisuudessa Helsingissä. Kuumimpana aiheena oli paikallinen sopiminen.

Keskustan Juha Sipilä sanoi olevan väärin, että kaikki suomalaiset työntekijät ja työnantajat eivät pääse soveltamaan esimerkiksi nykyisten työehtosopimusten joustoja. Sipilä sanoi, että tällä alueella päästiin tällä kaudella liian vähän eteenpäin.

Sdp:n Sanna Marin totesi, että monissa yrityksissä on jo tällä hetkellä paikallista sopimista. Sitä voidaan hänen mukaansa kehittää ”tasavertaisemmassa asetelmassa, jossa myös työntekijöiden ääni kuuluu”.

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan työpaikat syntyvät jatkossakin vain ja ainoastaan yrityksiin, jolloin paikallinen sopiminen nousee esille.

– Ei tarvitse sopia edes tessien ohi. Ensimmäinen asia olisi, että järjestäytymätön kenttä pääsee edes soveltamaan tessejä. En ymmärrä, mitä tässä niin hirveästi vasemmisto-opposition ja ay-liikkeen suunnalta vastustetaan, Petteri Orpo sanoi.

– Ainut ongelma on tuntunut olevan se, että työntekijöiden puolelta sopija voi olla vain liittoon kuuluva, ei siis henkilöstön nimeämä edustaja. Näin pienestä se jäi loppujen lopuksi kiinni.

Vihreiden Pekka Haavisto totesi, ettei Suomessa ole koskaan ollut näin yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Orpo huikkasi väliin ”…hallitusta!”.

”Ehdoton osa”

Petteri Orpo kiitti Sanna Marinia, joka sanoi ymmärtävänsä erilaisia yrittäjiä.

– Todella toivon sitä. Jos seuraan vaikka viimeisen muutaman päivän keskustelua sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, minusta kyllä tuntuu, että ette te luota yrittäjään, Petteri Orpo sanoi Sdp:lle.

– Jos jossain on joku yrittäjä joka laiminlyö sopimuksensa ja toimii väärin, niin ei saa leimata kaikkia. Suomi ei pärjää ilman yrittäjiä. Yrittäjiin täytyy luottaa, ja siihen tämä paikallinen sopiminen on yksi tie, Orpo jatkoi saaden yleisöltä aplodit.

Sanna Marin vastasi, että ”kyllä Sdp on yrittäjien kannalta uskottava puolue”.

– Mitä tulee tähän vanhustenhoitoon liittyvään kysymykseen, niin nimenomaan se, että monikansalliset isot firmat ovat tulleet hintoja polkemalla valtaamaan markkinaa – se on ollut suomalaisten pienten yritysten kannalta epäreilu asetelma, Marin sanoi.

Sanna Marinilta kysyttiin, pitääkö Sdp ehdottomasti kiinni yleissitovuudesta, jos puolueesta tulee pääministeripuolue.

– Kyllä. Lyhyt ja ytimekäs vastaus: kyllä. Meidän mielestämme pitää turvata työntekijöille hyvät työehdot ja reilu työelämä. Yleissitovuus on ehdoton osa tätä ja me emme ole tästä valmiita joustamaan, Sanna Marin sanoi.

Heikommassa asemassa

Petteri Orpo kommentoi asiassa päädyttävän ”aina juupas-eipäs -keskusteluun, joka ei johda yhtään mihinkään”. Hänen mukaansa asiassa pitää edetä lisäämällä ikään kuin yleissitovuuden alla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, vähentämällä byrokratiaa ja antamalla yrittäjien yrittää.

– Tämä on valitettavan kärjistävä keskustelu.

Sanna Marin sanoi, että ”palkansaajahan on lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin työnantaja”. Yrittäjäyleisö kohahti.

– Siksi meillä on minimiehdot siihen että pidetään riittävästä palkkatasosta kiinni, Marin jatkoi.

– Emme me vastusta sitä, että voidaan paikallisesti sopia. Mutta me haluamme turvata tavallisen työntekijän aseman suhteessa työnantajaan. Tämä on meille ihan ehdoton periaate. Me emme ole tästä valmiita joustamaan.

Orpo totesi valitettavasti tässä näkyvän vastakkainasettelun, jota yhteiskunnasta pitäisi saada pois. (”Kyllä”, Juha Sipilä totesi väliin.)

– Eivät yrittäjä ja työntekijä ole eri puolilla vaan samalla puolella. Hyvässä yrityksessä ja hyvässä työpaikassa tehdään yhdessä nämä asiat, Orpo sanoi.

– En ole myöskään tätä vastakkainasettelua koskaan ymmärtänyt, Sipilä sanoi.

