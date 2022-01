Petteri Orpo Sanna Marinille: Luit SDP:n oppikirjasta nimeltään ”Syytä kokoomusta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mielestä hänen sd-kollegansa turvautui tuttuun pelotteluoppaaseen.

Ilta-Sanomien tiistaisessa aluevaalitentissä SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanailivat.

– Tämä uudistus on ollut hallinnon uudistus. Tässä ei ole itsessään vielä yhtään vastausta siihen, että miten vanhustenhoito paranee, Petteri Orpo aloitti.

– Mekin haluamme lisää hoitajia. Mutta kun se (hallituksen uudistus) on vain paperia… Se on vain rätinki tähän mennessä.

– Vanhusten palvelut ovat vielä huonommassa kunnossa kuin ne olivat aikaisemmin. Miten tässä näin pääsi käymään?, Orpo jatkoi.

– Kyllä tämä hallitus on tehnyt erittäin paljon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten eteen. Sen sijaan minua kiinnostaisi tietää, millä tavalla kokoomus nämä hoitaisi, koska aina kun teiltä kysyy tai tuolla eduskunnan isossa salissa kuuntelee, niin te olette aina valmiita ja halukkaita leikkaamaan julkisista rahoista miljarditolkulla pois, pääministeri Sanna Marin syytti takaisin.

– Niin millä tavalla, kun te leikkaatte miljardeja, lähes jokaisella kyselytunnilla kun me tuolla yhdessä istumme, niin millä tavalla te laitatte vanhuspalvelut kuntoon? Kyllä se rahaa vaatii, se vaatii rahaa ja se vaatii hoitajia ja se vaatii sitä että tätä myös resurssoidaan…, Marin jatkoi.

– Tämä oli suoraan demarien väittelyoppikirjasta ”Syytä kokoomusta” leikkauksilla pelottelusta, Petteri Orpo vastasi.

– Me emme ole esittäneet leikkauksia vanhusten palveluihin. Me olemme huolissamme siitä, että tällä hetkellä tulee viestiä siitä,…, Orpo jatkoi.

– …mistä te otatte sen miljardin jota te ette kuntavaalien alla kertoneet?, Marin keskeytti.

– …että meillä ei ole hoitajia. Ja hoitajamitoitus jonka te sääditte ilman rahaa ja ilman hoitajia, on johtanut siihen, että meillä on satoja vanhuksia jotka eivät saa laitospaikkaa, hoivapaikkaa – siksi että hoitajia ei ole. Tämä on mennyt huonompaan suuntaan, Orpo puhui.

– Tätä ei auta yhtään se, että te moititte oppositiota. Te olette hallituksessa! Te olette ollut kohta kolme vuotta hallituksessa ja nämä asiat ovat menneet erittäin pahaan jamaan, Orpo lausui.

Hänen mukaansa kokoomuksen talous- ja budjettipolitiikka perustaa siihen, että maassa olisi enemmän talouskasvua ja työtä kuin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Uusien alueiden alkuun on 11 kuukautta. Petteri Orpo sanoi pelkäävänsä kaaosta ”jos nyt ei vauhti parane”.

– Aikataulu jonka hallitus on luonut on epärealistinen. Tuki tällä hetkellä alueille ei ole riittävää. Kyse on kuitenkin jopa ihmisen elämän kannalta keskeisistä palveluista – tuleeko ambulanssi, saako hoitoa. Tämä täytyy pystyä hoitamaan.

Yllättävän pitkään meni @iltasanomat -aluevaalitentissä, että alkoi huuto, että: ”mut, kun @kokoomus”! Ja eipä yllätyksenä tullut sekään, että tämän aloitti pääministeri Marin. #aluevaalit #kokoomus — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) January 11, 2022