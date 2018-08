Petteri Orpo: Sananvapautta ei pidä rajoittaa, kiusaamiseen on puututtava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja ihmettelee, että monet vastustavat nettikiusaamisen kitkemistä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo twiittasi maanantaiaamuna kysymyksen.

– Monet vastustavat nettikiusaamisen ja vihapuheen kitkemiseksi tehtävää työtä. Hyväksyttekö muun muassa uudenlaisen koulu- ja työpaikkakiusaamisen? Eikö tähän laajaan ilmiöön pidä puuttua vaikka olisikin vaikeaa?, Petteri Orpo kysyy.

– Ei sananvapautta pidä rajoittaa. Emme kuitenkaan voi hyväksyä, että yhä useammat joutuvat arjessaan nettikiusaamisen kohteeksi, hän jatkoi.

Orpolle on twiittiketjussa vastattu muun muassa arvostelulla, että vihapuhe-termi on laajasti käytössä vasemmistopiireissä, vaikka termi on määrittelemätön ja monille eri laajuinen.

