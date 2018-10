Petteri Orpo: Sähköisten julkaisujen alv-alennus lähivuosina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan veroalennuksen valmistelu aloitetaan heti.

EU-maiden talousministerien neuvosto on päättänyt sallia arvonlisäverojen laskemisen digitaalisten julkaisujen osalta.

Tähän saakka sähköisiin julkaisuihin on sovellettu yleistä alv-kantaa, vaikka paperille painetut julkaisut on voitu myydä alemmalla verokannalla. Suomessa lehtitilausten ja kirjojen verokanta on 10 prosenttia ja digitaalisten julkaisujen 24 prosenttia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan alennetut kannat otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2020.

– Rahaministereiden neuvosto sai juuri äsken aikaan poliittisen yhteisymmärryksen sähköisten julkaisujen alv:n alennuksesta. Hurraa! Käynnistän alennuksen valmistelun Suomessa heti, Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi pitää päätöstä tervetulleena.

– Sananvapauden toteutumisen kannalta on johdonmukaista, että sisällön myyntiä verotetaan samalla alennetulla verokannalla julkaisumuodosta riippumatta. Kun ostopäätöksen tekevät lukijat, yritysten välinen kilpailukaan ei vääristy, Kangaskorpi toteaa tiedotteessa.

– Arvonlisäverodirektiivin muutoksen yksimielinen hyväksyminen osoittaa, että EU-maat arvostavat vapaata lehdistöä ja monimuotoista eurooppalaista kirjallisuutta. Suomen päättäjät ansaitsevat erityisen kiitoksen asian aktiivisesta edistämisestä.

EU-maiden valtiovarainministerit yrittivät sopia asiasta jo viime vuoden kesäkuussa, mutta vaadittava yksimielisyys saavutettiin vasta nyt. Hallitus päätti kesällä laskevansa e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveroa heti, kun direktiivimuutos sen mahdollistaa.

