Petteri Orpo: Rokotteeksi ei voi muuttua, via dolorosa jatkuu

Kokoomuksen puheenjohtaja neuvottelee komission puheenjohtajan kanssa rokotteista ensi viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön viimeisimmän arvion mukaan valtaväestö saattaa saada koronarokotteen vasta syksyllä, sillä rokotteita ei ole saatu niin Suomeen paljon kuin odotettiin valmistajien toimitusvaikeuksien vuoksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää tilannetta harmillisena.

– Kukaanhan ei voi rokotteeksi muuttua, se on selvä juttu. Pettymys on se, että tämä näyttää lykkääntyvän syksyyn. Via dolorosa jatkuu. Kun rokote on ainut tapa päästä ulos koronasta, tämä on todella harmi juttu, Petteri Orpo sanoi tänään torstaina kokoomuksen virtuaalisella kuntavaalikiertueella Facebookissa.

Orpon mukaan on tehtävä kaikki sen eteen, että rokotevalmistajat saavat valmistettua rokotteita. Euroopan on puolestaan huolehdittava siitä, että se saa osansa rokotteista, eikä kukaan vedä välistä.

– Se on Suomen hallituksen vastuulla, että he huolehtivat, että Suomi saa sen, mitä Suomelle kuuluu, Orpo sanoi.

Orpon mukaan kokoomus voi auttaa pitämään Suomen puolia omilla suhteillaan Euroopan kansanpuolueeseen (EPP) ja suoraan komissioon. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on EPP:läinen, Orpo puolestaan EPP:n varapuheenjohtaja.

– Minulla on sovittu ensi viikon torstaiksi kahdenkeskinen puhelinneuvottelu komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Hyvin tarkkaan seuraan, mikä tilanne on ja missä sävyssä asiasta silloin puhutaan. Kyllä meidän kanavia käytetään ja kokoomuksella on hyvät reitit, mutta ei myöskään komissio eikä sen puheenjohtaja voi rokotteeksi muuttua, Orpo totesi.

Orpon mukaan kriittistä on, että rokotevalmistajat saavat tuotannon pyörimään ja että tulisi myös uusia hyväksyttyjä rokotteita, jotta valmistajia olisi useita.

Ilman EU:ta käytössä olisi Sputnik-rokote

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen korosti, että Euroopan unioni merkitys ja sen tasolla käytävät neuvottelut ovat olennaisia tässäkin kriisissä.

– Kun puhutaan, miten Euroopan unioni ennakkorahoittaa vaikkapa rokotetutkimusta. Jos tämä olisi sirpaleittain tehty, meillä olisi todennäköisesti joku Sputnik-rokote koko porukalla käytössä, Häkkänen tokasi.

Häkkänen kiitteli, että hallitus on ”onneksi tullut nyt järkilinjalle” ja hyväksynyt työterveyshuollon mukaan rokotetoimintaan.

– (Sanna) Marinin hallituksella on ollut ideologista tai jotain muuta ongelmaa, ettei yhteistyö yritysten kanssa tässä kriisissä ole oikein pelannut. Maskit, testauskapasiteetti, työterveyshuollon osalta nikottelua. Rokotteissa täysvalmius ja ennakkovarautuminen pitää olla kunnossa ja kaikki resurssit Suomessa, myös yritykset työterveyshuollossa, tähän mukaan, Häkkänen sanoi.

Kuntavaalien äänestyspisteitä urheiluhalleihin

Orpon mielestä hallituksella täytyy olla valmius arvioida, voidaanko kuntavaalit järjestää huhtikuussa erityisesti, jos tilanne menee vanhempien ihmisten äänestämisen kannalta mahdottomaksi.

– Vielä tässä tilanteessa en ole sitä mieltä, että vaalit pitäisi siirtää, vaan mennään ajatuksella, että vaalit järjestetään normaalisti, Orpo sanoi.

Orpo arvioi, että koronan suhteen eletään nyt kriittisiä päiviä ja kahden-kolmen viikon sisällä nähdään, miten viruksen kanssa pärjätään. Mahdollinen päätös vaalien siirtämisestä täytyisi Orpon mukaan tehdä helmikuun aikana.

Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan vaalien siirto edellyttäisi lainmuutosta. Hänen mielestään vaaleja pitäisi siirtää vähintään puoli vuotta eteenpäin eli lokakuulle, jos siirtoon lähdetään.

– En usko, että vaalien järjestäminen jää sääntelykoneistosta kiinni, Häkkänen sanoi.

Häkkänen kertoi, että jos hän olisi oikeusministerinä pohtimassa asiaa, niin hän arvioisi, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että vaalit peruuntuvat ja toiseksi, mitä tapahtuu eri vaiheissa ja pystytäänkö järjestämään vaalien äänestyspisteitä esimerkiksi urheiluhalleihin.

– Äänestyspisteitä ovat perinteisesti kunnantalo tai koulu, joissa on kapeat käytävät ja jonotetaan. Se on ihan eri asia kuin mennä vaikkapa isoihin halleihin. Ministeriössä pitäisi olla täysi tohina päällä pohtimassa, mitkä eri skenaariot ja vaihtoehdot ovat, Häkkänen sanoi.

Orponkin mielestä nyt pitäisi varautua täysillä siihen, miten turvallinen äänestäminen mahdollistetaan.

Vaalivirkailijoille rokotteet etujoukoissa

Orpo mielestä demokratian kannalta on olennaista, että rokotteen antamista vaalivirkailijoille pohditaan.

– Erittäin hyvä idea. Toivon, että sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ottavat tästä välittömästi kopin, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen mukaan kotiäänestys on ainoa vaihtoehto isolle äänestäjäjoukolle ja ehkä jopa laajemmin riskiryhmille.

– Tämä on yksi vaalien kipupiste ja nyt pitäisi niukalla rokotemäärällä heti pystyä tekemään suunnitelma ja priorisoida, jos tämä on toteutuskelpoinen juttu, Häkkänen sanoi.