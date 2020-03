Petteri Orpo: Rajoitustoimissa puhutaan kuukausista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan toimia työpaikkojen ja yritysten puolesta tarvitaan paljon ja pian.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan koronavirusepidemiaa rajoittavien toimien osalta puhutaan jopa kuukausista. Kriisin pitkittyessä olisi hänen mukaansa tärkeää, että Suomessa tehtäisiin kaikki voitava yritysten tukemiseksi ja laajan konkurssiaallon välttämiseksi.

Kokoomusjohtaja korostaa, että hallitus on toiminut oikein asettaessaan tiukkoja rajoituksia ihmisten fyysisten kontaktien välttämiseksi. Hänen mukaansa on selvää, että suomalaisten mummot ja vaarit eivät ole myytävänä talouden turvaamiseksi.

Samalla kun tiukkoja rajoitustoimia asetetaan, tulisi hänen mukaansa kuitenkin huolehtia siitä, että työpaikkojen ja ihmisten toimeentulon eteen tehdään kaikki voitava.

– Suomessa yt-neuvottelujen piirissä on jo yli 200 000 työntekijää. Lomautusuhan alla olevien määrä on tätäkin suurempi. Nämä lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi, jos riittäviä toimia ei tehdä. Se on valtava inhimillinen ja taloudellinen katastrofi sadoille tuhansille perheille, Petteri Orpo kirjoittaa MTV Uutisten kolumnissaan.

– Nyt on se aika, jolloin ei tule katsoa kamreerin ottein valtionvelan kehitystä, vaan tehdä kaikki tarvittava, jotta iskua talouteen, yrityksiin ja ihmisten työpaikkoihin saadaan pehmennettyä.

Kokoomus on ehdottanut toimia, joilla helpotettaisiin työllistävien yritysten tilannetta ja kassakriisiä. Puolue on muun muassa esittänyt, että työantajamaksut siirrettäisiin määräajaksi valtiolle ja alkuvuoden arvonlisäverot palautettaisiin yrityksille. Niille, joihin kriisi kaikista pahiten osuu, tulisi Petteri Orpon mukaan myöntää suoraa rahallista tukea.

– Meidän on pystyttävä luomaan näkymää myös kriisin yli. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rajoitustoimet eivät ole muutamassa viikossa ohi, vaan puhutaan pikemminkin kuukausista. Jos nyt ei tehdä tarpeeksi, kaikista vakavaraisimmatkin yritykset ovat vaikeuksissa ennen kesää, jolloin rajoituksia toivottavasti päästään purkamaan, Petteri Orpo sanoo.

– Pahimmillaan edessämme on valtava talouskriisi, jossa työttömäksi joutuu yli puoli miljoonaa ihmistä ja konkurssiaalto pyyhkäisee valtavan määrän yrityksiä pois kartalta. Maan uudelleenrakentaminen tällaisen katastrofin jäljiltä olisi pitkä ja kivinen tie.