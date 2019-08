Petteri Orpo puoluesihteerin valinnasta: Jäljellä neljä

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan puolue hakee ennen kaikkea muutosjohtajaa.

Kokoomus valitsee puoluesihteerin puolentoista viikon kuluttua lauantaina.

– Mitään viivästystä ei tule, puoluesihteeri valitaan seuraavassa puoluevaltuustossa, Orpo sanoo ja kuittaa samalla vääriksi huhut, joiden mukaan puoluesihteerin valintaa täytyisi siirtää.

Orpon mukaan haussa on ennen kaikkea muutosjohtaja.

– Ylitse muiden nousee muutoksen johtaminen. Puoluekenttä on suuressa muutoksessa, yhteiskunta muuttuu, on uudenlaisia vaikuttamisen tapoja ja teknologiaa. Uuden puoluesihteerin tärkein tehtävä on viedä puolue muutoksen läpi, johtaa sitä ja vetää strategiatyötä yhdessä puoluejohdon kanssa sekä saada yhteisö sitoutumaan. Sen jälkeen on mentävä määrätietoisesti kohti kunta- ja eduskuntavaaleja, Orpo kertoo.

Valintaprosessi on puoluejohdon käsissä, mutta muodollisen päätöksen tekee siis kokoomuksen puoluevaltuusto. Puoluejohto sai Orpon mukaan 20–30 nimeä, ja nyt asiat etenevät kohti valinnan loppusuoraa.

– Meille on tulossa neljä kuultavaksi, kaksi naista ja kaksi miestä. Lähipäivien aikana ovat kuulemiset ja sitten tehdään esitys. Tämä on tilanne nyt, Orpo sanoo.

Kokoomuksen nykyinen puoluesihteeri Janne Pesonen siirtyy Uudenmaan Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi.