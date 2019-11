Petteri Orpo: Pitää toimia nyt eikä aprillipäivänä vaalien alla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus ehdottaa yhteensä 2000 uuden hoitajan palkkaamista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää tiistaina julkistetussa vaihtoehtobudjetissaan vanhuspalveluiden parantamiseen 150 miljoonan euron lisäyksiä. Tämä jakautuu ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön lisäämisen, kotihoidon henkilöstön lisäämiseen ja muuhun palveluiden kehittämiseen niin, että jokaiseen esitetään 50 miljoonan euron lisäyksiä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan puolue katsoo vanhuspalveluiden kehittämistä kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon muukin kuin ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön lisäykset.

– Me pystyimme suuntaamaan tähän tarkoitukseen 150 miljoonaa [Antti Rinteen] hallituksen 12 miljoonaan verrattuna. Se on iso raha. Me lähdemme siitä, että hoitajamitoitusta ja riittävää hoitajien määrää ei ratkaista pelkästään yhdellä asialla eli katsomalla tätä ympärivuorokautista laitoshoitoa, Petteri Orpo sanoi vaihtoehtobudjetin julkistamistilaisuudessa.

– Tämä meidän 150 miljoonaa ja sen suuntaaminen nimenomaan vastaa vanhuspalveluiden kokonaisuuden kehittämiseen ja siihen suureen tarpeeseen, joka siellä on nyt.

– Ja hallituksenkin pitäisi toimia nyt eikä aprillipäivänä seuraavien vaalien alla.

Kokoomuksen budjetissa esitetään yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennykseen seitsemän miljoonan euron kevennystä. Tämä vähentää laskelmien mukaan hoivamenoja 330 miljoonalla eurolla.

Kokoomusjohtajan mukaan ”Ruotsissa yli 70-vuotiaiden ympärivuorokautisessa laitoshoivassa olevien määrä on viisi prosenttia. Suomessa se on kahdeksan-luokkaa. Jos Suomessa pystyttäisiin laskemaan ympärivuorokautisessa hoivassa olevien määrää viiteen prosenttiin niin kuin Ruotsissa, niin meillä oltaisiin saman tien 0,7:ssä tai korkeammassakin hoitajamitoituksessa”.

– Tämä meidän vanhuspalveluiden kokonaisuus tukee siihen tavoitteeseen pääsyä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan ”ei ympärivuorokautisessa hoivassa, raskaiden julkisten palveluiden piirissä olevien määrä ole mikään vakio”.

– Tämä on merkittävä teko siihen, että voitaisiin muuttaa sitä mallia.

– Kyseessä on periaatteellinen kysymys sikäli, että tässä kohtaa kukaan ei voi väittää, että kysymys olisi hyvätuloisten eläkeläisten asemasta, vaan luodaan 1200 euron ikään kuin veronpalautus heille, joilla ei ole verotettavaa tuloa sen verran, että voisi vähentää mistään.

– Jos hallitus jättää tämän Sitran vinkin käyttämättä, niin hallitus jättää kylmäksi nimenomaan ne eläkeläiset, jotka eivät pysty veroistaan suoraan vähentämään näitä eivätkä pysty käyttämään itse tätä kotitalousvähennystä.