Petteri Orpo paljasti: Tätä vaalikoneen kysymystä inhoan

Kokoomusjohtaja kehottaa suhtautumaan kriittisesti kaikkiin vaalilupauksiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui maanantaina Turussa eduskuntatutkimuksen keskuksen puoluejohtajasarjassa. Orpo selvitti puolueensa vaalitavoitteita ja -tunnuksia yliopistoyleisölle.

Orpolta kysyttiin, ovatko hänen mielestään talouskasvu ja ympäristökysymykset ristiriidassa keskenään. Yleisön joukosta opiskelija kysyi, eivätkö ne voi hyödyttää toinen toisiaan.

– Olen samaa mieltä. Jos me teemme oikeanlaisia ratkaisuja, niin meidän ei tarvitse leikata meidän hyvinvointiamme ja talouskasvua, vaikka teemme ympäristöystävällistä politiikkaa, Petteri Orpo vastasi.

Hän otti esimerkiksi hiilipäästöt, jotka on saatu Suomessa 1990-luvulta asti tasaantumaan. Samaan aikaan bruttokansantuote eli hyvinvointi on noussut.

– Se on täysin mahdollista. Minä aina inhoan sitä vaalikonekysymystä, kun pitää laittaa että ”kumman valitset”, hyvinvoinnin vai ympäristönsuojelun. Kun ne eivät ole minun mielestäni vastakkaiset. En siitä niin hirveästi pidä, kun meillä on mahdollisuus saada molemmat, Orpo totesi.

Hänen mukaansa tätä voi tehdä muuttamalla verotuksen painopistettä niin, että veroja otetaan pois hyvinvointia luovasta työstä ja niitä lisätään ympäristön pilaamiselle.

Verotuksen

helpottaminen

Kokoomusjohtaja käsitteli puolueensa kärkitavoitetta keventää työn ja ansiotulojen verotusta miljardilla eurolla ensi vaalikaudella.

– Moni miettii että mitenkäs nyt, kun vanhustenhuoltoon tarvittaisiin rahaa, ja moniin tärkeisiin asioihin, niin miksi ne ovat keventämässä ansiotuloverotusta miljardilla?, Petteri Orpo kuvaili.

– No siksi, että työstä ja yrittämisestä se hyvinvointi kasvaa. Me haluamme kannustaa ihmisiä tekemään enemmän töitä. Meillä jo alle kolmen tonnin palkalla marginaaliverot nousevat 40 prosenttiin, eli lisäeurosta jää 50-60 senttiä käteen. Keskituloisen suomalaisen maksamat marginaaliverot ovat tosi kovia. Siksi alennuksen painopiste pitää olla keskituloisissa ihmisissä.

– Mutta me emme teekään tätä (alennusta) vastuuttomasti. Vastaavasti on kiristyksiä, ja siellä ovat kärjessä ympäristöverot, ilmastoverot, haittaverot.

– Tämä on se kokoomuslaisen veropolitiikan peruslinja. Verotetaan vähemmän sitä, mikä luo hyvinvointia ja vaurautta, eli työtä. Mutta verotetaan enemmän sitä, mikä pilaa, Orpo totesi.

”Kun ei sitä

varaa ole”

Petteri Orpon mukaan ilma on nyt sakeana lupauksia, ”kaikkea hyvää joka paikkaan”.

– Mutta kun valitettavasti ei sitä varaa oikein ole. Kolmen huippuvuoden jälkeen päästiin viime vuonna siihen, ettei otettu (valtiolle) enää lisää velkaa. Ja sitä velkaa on kohta 110 miljardia, Petteri Orpo totesi ja valitti nuorempien joutuvan maksamaan sen.

– Kun sitä rahaa ei ole, suosittelen suhtautumaan erittäin kriittisesti kaikkiin vaalilupauksiin, jotka lupaavat paljon sinne tai tänne. On luvattu viime aikoina eläkeläisille, tienpitoon, poliiseille, kehitysyhteistyöhön, tuhat lääkäriä lisää, oppivelvollisuusikää, ilmainen toinen aste.

Hänen mukaansa ne ”kaikki ovat ihan hirveän hyviä asioita, ja haluaisin tehdä ihan kaiken. Mutta kun ei ole varaa”.

– Ja silloin pitää tehdä hyvää työllisyys- ja kasvupolitiikkaa, jotta sitä jaettavaa on. Ja löytää tärkeimmät kohteet: mistä hyvinvointi syntyy. Silloin lähtisin siitä, että tunnistetaan kaikkein suurimmat kipupisteet, kuten kaikkein pienimmällä eläkkeellä elävät.

Etelärannan ja

kokoomuksen ero

Petteri Orpo pääsi sanomaan niille, jotka pyrkivät samaistamaan kokoomusta ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta.

– Se iso ero on, ja kokoomuksen puheenjohtajana tässä puhun – kun meitä monesti pyritään pistämään ikään kuin samaan leiriin: Eteläranta tavoittelee kilpailukykyä, kun kokoomus tavoittelee hyvinvointia, Petteri Orpo luonnehti opiskelijayleisölle.

– He katsovat tietystä maailmasta. Voi olla että siinä on samanlaista, joka liittyy työn ja yrittämisen kannusteisiin, kaupan edistämiseen, markkinoihin. Mutta se on rajatumpi (näkökulma), hän jatkoi.

– Ja edustamani puolueen pitää siinäkin suhteessa olla todella selkeä ja tiukka siinä, että meidän tehtävämme on ajaa koko Suomen hyvinvointia.