Petteri Orpo palaa kevään tapahtumiin: Säröjä jäi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja on valmis luotsaamaan puolueen seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo palaa Nykypäivän haastattelussa hallituksen muodostamista edeltäviin viikkoihin. Hän myöntää suoraan, että säröjä jäi.

Keskustan johtohenkilöiden suulla annettiin kokoomukselle ”vahva viesti” siitä, että keskusta menee oppositioon. Tämä pudotti pohjan pois porvarivaihtoehdon pohtimiselta. Enemmistö olisi saatu näinkin kasaan – joko perussuomalaisten kanssa tai ilman.

– Haluan kiinnittää ihmisten huomion siihen, että keskusta oli se, joka valitsi viime kädessä, että maahan syntyi punavihreä hallitus. He ratkaisivat hallituspohjan.

SDP:n Antti Rinne oli taas ”selkeästi päättänyt” haluavansa punamultapohjan. Kokoomuksen kanssa käytiin ”varjoneuvotteluja” samaan aikaan, kun yritettiin saada keskustaa hallitusrintamaan.

– Ja heti kun keskusta nosti peukkunsa ylös, meidät laitettiin syrjään.

Kevään eduskuntavaaleissa kokoomuksen tavoite nousta suurimmaksi puolueeksi ei toteutunut. Miten tästä eteenpäin? Puheenjohtaja Orpo on pohtinut myös omaa tulevaisuuttaan. Tehnyt itselleen kysymyksiä: onko paloa? onko halua jatkaa?

Kokoomuksen seuraava puoluekokous järjestetään kesällä 2020 Porissa. Orpo tavoittelee tuolloin jatkoa kokoomuksen puheenjohtajana. Hän on valmis luotsaamaan kokoomuksen myös seuraaviin eduskuntavaaleihin 2023.

– Totta kai jos puolueen puheenjohtajuutta hakee, tarkoittaa se sitä, että on sitoutunut pidemmäksi aikaa.

Nykypäivässä julkaistu Petteri Orpon haastattelu on luettavissa kokonaisuudessaan Verkkouutisten Plus-osiosta. Kirjautuminen on maksuton.