Petteri Orpo: Paketti on huono, mutta EU välttämätön

Kokoomusjohtaja sanoo Suomen EU-jäsenyyden olevan kaikki kaikessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysyi eduskunnan kyselytunnilla Euroopan unionin merkityksestä.

Hän toivoi vastauksia talouden näkökulmasta siihen, mitä tapahtuisi, jos Suomi kaataisi elvytyspaketin. Lisäksi Orpo pyysi arviota turvallisuuspoliittisista vaikutuksista, ”koska Suomi on aikanaan liittynyt ennen kaikkea turvallisuusyhteisöön ja vakauden yhteisöön”.

– Tämä ratkaisu todellakin on kokoomukselle hankala. Tässä on kaksi puolta. Tämä paketti on huono. Hallitus on sen enemmistöllään neuvotellut, sopinut muiden EU-maiden kanssa, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta EU on tärkeä. Se on Suomelle välttämätön. Ja Suomen EU-jäsenyys on meille kaikki kaikessa – toimiva EU, ja Suomen asema Euroopan unionin neuvottelupöydissä.

Orpon mukaan jalkapallotermein kokoomus antaa punaisen kortin hallitukselle neuvottelutuloksesta – ja keltaisen kortin Euroopan unionille ”että tällaista talouspolitiikan linjaa, jossa yhteisvastuuta lisätään, me emme sitä jatkossa voi hyväksyä”.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi kaatamiskysymykseen.

– Vaikutus olisi eurooppalainen maanjäristys. Se että unionilla tällaisessa tilanteessa, jossa koko maanosa on koronakriisissä, ei olisi uutta budjettia, seitsemän vuoden budjettia – olisi, käytän termiä: katastrofi, Matti Vanhanen sanoi.

– Unioni tarvitsee budjetin.

Vanhasen mukaan Suomi on tottunut siihen, että lähetämme kansainväliset neuvottelijat, näin on tehty, he ovat saaneet mandaatin, he ovat neuvotelleet tuloksen ja se on sovittu.

– Nytkö me vuosi sen jälkeen sanoisimme: ei sillä ollut mitään väliä?

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vetosi istuntosaliin paketin hyväksymisen puolesta. Hän sanoi tämän olevan yhtä iso asia kuin se, ollaanko EU:ssa vai eikö olla EU:ssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastasi Petteri Orpon kysymykseen osaltaan. Hän sanoi Euroopan unionin elävän kasvavien uhkien ympäristössä, ja Suomi on ollut mukana muotoilemassa vahvoja kantoja niihin.

– Euroopan unioni myös tätä kautta on meille tärkeä turvallisuusyhteisö. Jos ajattelen sellaista tilannetta, että Suomi ei tähän elvytyspakettiin lähtisi, niin totta kai sillä olisi varmaan sellaisia seurausvaikutuksia että ihmeteltäisiin meidän kantojamme, meidän päätöksentekokykyämme tällaisessa tilanteessa, Pekka Haavisto sanoi.

– Totta kai erkaantuisimme silloin niistä päätöksistä, joita Euroopan unioni on yhdessä ollut tekemässä. Olisiko sillä sitten suuria vaikutuksia turvallisuuspolitiikkaan? Se jää nähtäväksi. Joitain reaktioita Euroopan mailta siihen varmaan olisi.