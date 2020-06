Petteri Orpo: Pääministerin aika siivota sotku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja ei usko, että hallituksen kärkikaksikon välille syntyisi syvä luottamus.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on katsellut muiden suomalaisten tavoin keskustan kujanjuoksua ja ministerivaihtoa katsomosta. Hän on pannut merkille, että pääministeri on niin ikään ollut katsomossa.

– Meillä on korona- ja talouskriisi, mutta hallituskriisiltä toistaiseksi vältyttiin. Suomen talous vajoaa. Pääministeri näyttää enemmänkin seuraavan tilannetta. Odotan pääministeriltä nyt linjauksia, miten hallitus aikoo Suomen nostaa, Orpo sanoo.

Kotimaisten asioiden lisäksi hallituksella on edessä neuvottelut EU:n elpymisrahastosta. Suuri valiokunta käsittelee asiaa tiistaina. Orpo kysyi viime viikolla kyselytunnilla hallitukselta, onko sen linja muuttunut, kun tiukkaa taloutta ja ajavien Hansa-maiden koalitio ei ole Suomelle enää välttämättä ensisijainen.

– Lainojen tai avustusten ehdollisuus sekä markkinakuri. Näiden pitää olla keskiössä, Orpo linjaa.

Uutena valtiovarainministerinä tiistaina aloittava Matti Vanhanen on varoitellut Suomea ylivelkaantumisesta ja EU:a yhteisvastuun lisääntymisestä. Uusi valtiovarainministeri herättää lähtökohtaisesti luottamusta kokoomuslaisissa, mutta:

– Hallituksessa valtiovarainministerin ja pääministerin pitäisi olla taistelupari, mutta vaikea nähdä että sellainen nyt syntyisi. Kokoomus on valmis tukemaan Vanhasta ja koko hallitustakin, jos sen linja muuttuu, Orpo sanoo.

Matti Vanhanen kertoi maanantaina, että käytännössä hallittusohjelmalta on pudonnut pohja pois ja että talouden sopeutuksessa ei voi odotella.

– Nämä ovat tärkeitä ja hyviä linjauksia. Tähän asti keskusta on kuitenkin ollut vasemmistolaisen hallituksen takuumies. Siitä on tullut kentällä paljon palautetta, Orpo sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja uskoo, että keskusta on joutunut pohtimaan hallituksessa jatkoa. Tiedossa on, että kritiikkiä on myös omassa eduskuntaryhmässä.

– Keskusta päätti jatkaa vasemmistohallituksessa uusien vaalien pelossa. Teot ratkaisevat. Kestävyysvaje, työmarkkinoiden reformit, sosiaaliturva ja verotus. Nämä hallituksen pitäisi ottaa nurkasta esiin, Orpo neuvoo.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni nosti maanantaina yllättäen eläkeiän noston esiin. Myöhemmin hän täsmensi, ettei välttämättä tarkoittanut sen nostamista vaan eläkejärjestelmän perkaamista. Orpo sanoo odottavansa asiasta tarkennettua näkemystä otsikkojen sijaan. Hänen mukaansa kestävyysvajetta on kurottava umpeen monin erilaisin toimin.