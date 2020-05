Petteri Orpo: Pääministeri väheksyy eduskuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksen hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi perjantaina Suomen siirtyvän laajoista rajoitustoimenpiteistä hybridistrategiaan. Marinin mukaan rajoitustoimilla on monia haitallisia vaikutuksia, eikä niiden laajamittainen ylläpito ole kestävää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo kokoomuksen puoluevaltuuston etäkokouksessa pelkäävänsä, että hallituksen strategia on hyppyri tuntemattomaan.

Hallituksen suunnittelemat hallintakeinot testauksessa, jäljityksessä ja suojaamisessa ovat Orpon mukaan edelleen puutteelliset.

– Hallitus on kertonut strategiakseen testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Hyvä näin. Täsmälliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ovat kuitenkin epäselviä ja toimeenpanossa on ollut jatkuvasti ongelmia. Jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta. Hybridistrategiasta uhkaa tulla hyppyri tuntemattomaan, Orpo sanoo.

Hän vaatii hallitukselta laajempaa testausta ja selkeää suositusta suojamaskien käytöstä ahtaissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Jos taudin hallintakeinot eivät ole kunnollisia, tartuntojen määrä lähtee kasvuun yhteiskunnan avautuessa.

– Koronatestejä on lisättävä ja niihin pääsyä helpotettava. Myös yksityiset yritykset on otettava kunnolla mukaan testien tekemiseen. Jotta testauskapasiteetti saadaan täysimittaiseen käyttöön, on määrätietoisesti ryhdyttävä testaamaan riskiryhmien parissa työskenteleviä henkilöitä. Näin voidaan saada myös oireettomia levittäjiä kiinni, Petteri Orpo sanoo.

Orpo arvostelee voimakkaasti pääministeri Marinin toimintatapaa. Kysymyksiin ei vastata eduskunnassa, vaan niitä varten järjestetään erillinen tiedotustilaisuus, jossa ei ole paikalla kriittistä oppositiota.

– Kansanedustajat kysyivät pääministeriltä hallituksen linjasta tämän viikon torstain kyselytunnilla. Pääministeri vastasi kertovansa siitä medialle perjantain tiedotustilaisuudessa. Minusta tämä on eduskunnan ja parlamentarismin väheksymistä, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa kokoomuksen koronalinja on taudin aggressiivinen rajoittaminen. Tämä on nopein keino luottamuksen palauttamiseen ja siten yhteiskunnan ja talouden normalisoitumiseen.

– Meidän linjamme on, että tartuntaluku tulee pitää alle yhden, jolloin tauti hiipuu. Jos luku on yli yksi, tauti leviää, ja silloin se pitää määrätietoisin toimin painaa alas. Pelko taudin leviämisestä on suurempi este talouden avautumiselle kuin rajoitukset. Jos pelkoa taudin leviämisestä ei voiteta, ei Suomi lähde liikkeelle, vaikka rajoitukset poistetaan, Orpo sanoo.