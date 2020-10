Petteri Orpo: Pääministeri puhuu asian vierestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajasta on selvitettävä, painostettiinko THL:n pääjohtajaa poliittisesti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sekä kansanedustajat Juhana Vartiainen ja Timo Heinonen kommentoivat Twitterissä pääministeri Sanna Marinin (sd.) tänään aamupäivällä julkaisemaa Twitter-ketjua. Verkkouutiset uutisoi aiemmin tänään Marinin tviiteistä, joissa hän otti kantaa esimerkiksi esiin nousseeseen epäluottamukseen koronakriisin hoitamiseen liittyen.

– Pääministeri puhuu asian vierestä. Kokoomuksen esittämä epäluottamus ei kohdistu häneen tai hallitukseen vaan ministeri [Krista] Kiuruun (sd.) koronakriisin hoidosta vastaavana ministerinä. Kokoomus on johdonmukaisesti tukenut hallitusta koronatoimissa, Orpo kirjoittaa tviitissään.

– Emme voi kuitenkaan enää katsoa ministeri Kiurun sekavaa toimintaa vierestä. Odotamme edelleen vastauksia esim. siihen, onko THL:n pääjohtajaa painostettu poliittisesti olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään, ja siihen onko suomalaisia johdettu harhaan maskien suhteen, Orpo kirjoittaa.

Orpo, Heinonen ja Vartiainen viittaavat tviiteissään viikon aikana käytyyn maskisuosituskeskusteluun ja siihen, miksi yleistä maskisuositusta ei annettu jo keväällä. Pääministeri myönsi tällä viikolla, että suositusta olisi voitu antaa, koska maskeja ei olisi ollut saatavilla tarpeeksi.

– Nyt arvon pääministeri Sanna Marin⁩ kyse on siitä onko Suomen kansalle kerrottu keväällä totuus vai onko puheilla peitelty sitä, että hallituksenne epäonnistui maskien hankinnassa? Ei tästä kannata suuttua. Totuus on hyvä saada selville, Heinonen kirjoittaa tviitissään, jossa on lisäksi aihetunniste ”maskigate”.

– Sanna, muistan turhan hyvin, kun väitit, että [Juha] Sipilä (kesk.) oli lähtenyt PMI:ksi saadakseen henkilökohtaista taloushyötyä. Mihin sillä ”pyrit”? Yhtä kaikki, vastaus: ei tietenkään. Koetamme kertoa, että on väärin sanoa, että maskeista ei ole hyötyä, jos todellinen motiivi on jokin muu, Juhana Vartiainen kirjoittaa.

Vartiainen viittasi tviitillään Marinin tviittiin, jossa tämä kysyi, mihin opposito politiikallaan pyrkii.

– Mihin tällä kaikella pyritään? Epäluottamuksen kylvämiseen päättäjiä ja viranomaisia kohtaan? Vihan lietsomiseen? Mihin? Olemme syvän ja vakavan kriisin keskellä. Oppositiopolitiikkaa voi toki tehdä näinkin, mutta se ei johda mihinkään hyvään, Marin kirjoitti yhdessä tviittiketjun tviitissään.

Vartiainen kommentoi tviittiketjua myös kokonaisuutena.

– Mutta Sanna, opposition sättimisen tulisi olla Sinun tehtävissäsi tärkeysjärjestyksessä viimeisenä. Kaikki me ollaan yhtä tyhmiä ja yhtä viisaita, Vartiainen kirjoittaa.

Timo Heinonen taas vertasi Marinin tviittiketjua Yhdysvaltojen politiikkaan.

– Tällaisia viestiketjuja olemme tottuneet näkemään valtameren takaa vastahyökkäyksinä, Heinonen toteaa tviitissään.

