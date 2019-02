Petteri Orpo: Oppositio tekee vanhuksilla vaalityötä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin sijainen puolusti hallituksen linjausta huolella tehtävästä vanhuspalvelulaista.

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo korosti eduskunnan välikysymyskeskustelussa ymmärtävänsä ison huolen vanhusten palveluista. Orpo oli täysistunnossa pääministerin sijainen.

– Suomessa jokaisen on voitava luottaa siihen, että juuri hänestä pidetään huolta. Meillä jokaisella on läheisiä omaisia, isiä ja äitejä, joiden kautta me elämme mukana siinä todellisuudessa ja kannamme huolta, Petteri Orpo sanoi.

– Meidän tehtävä on tehdä kaikkemme, jotta voi luottaa siihen, että kun vanhenee, hänestä pidetään huolta. Sitä ovat edelliset hallitukset parhaansa mukaan tehneet ja niin myös tämä hallitus.

Orpon mukaan tätä työtä tekeville sadoille tuhansille ihmisille on annettava arvostusta.

Hän sanoi itse nähneensä läheltä raskasta lähimmäisenrakkauden työtä pitkäaikaissairaiden hoidossa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

– Se ei ole lillukanvarsi mitä työtä he tekevät, se on tämän yhteiskunnan syvintä hyvinvointia ja sen ydintä.

Pääministerin sijainen puhui esille tulleista palvelujen väärinkäytöksistä.

– Koko hallituksen puolesta haluan sanoa, että on sietämätöntä, jos verovaroin saa tehtäväkseen hoitaa meidän vanhusten palveluita ja laiminlyö ne, jättää vanhukset heitteille, tai pyrkii tekemään voittoa sillä, että laiminlyö sen mitä on palkattu tekemään. Sitä pitää valvoa, se pitää sanktioida ja pitää ottaa rahat pois tai toimilupa pois jos ei homma muutu, Orpo totesi.

Tämän vuoksi Orpon mukaan oikeusministeriössä on lähdetty selvittämään lainsäädäntöä sanktioinnista.

Onko nykyinen hyvä?

Petteri Orpo huomautti kuntien olevan vastuussa vanhusten palveluista ja ”valitettavasti kunnat ovat epäonnistuneet tässä tehtävässä”.

Kunnat ovat hänen mukaansa liian heikkoja ja niillä on liian vähän kykyjä ”nykyisessä järjestelmässä vastustaa sitä, että kunnat joutuvat ulkoistamaan palveluitaan”. Sitä on tapahtunut hänen mukaansa useissa kunnissa, ”myös arvon sosialidemokraattien hyväksynnällä”.

– Siksi me tarvitsemme sote-uudistuksen. Vahvat järjestäjät, joilla on voimaa ja osaamista tehdä ostopalveluja ja valvoa, tehdä hyvää hankintaa. Uskaltaako joku sanoa, että nykyjärjestelmä on hyvä?, Petteri Orpo totesi.

Petteri Orpon mukaan vanhuspalvelulakia tiukennettaessa ”sinne on kirjoitettava mitoitus hoitohenkilöstöstä. Mutta sen pitää perustua todelliseen hoidon tarpeeseen”. Hoitajien tarve on määriteltävä hänen mukaansa parhaalla mahdollisella nykyaikaisella tavalla.

– Suuresta kokonaisuudesta me olemme samaa mieltä.

– Voi kunpa yksi luku ratkaisisi tämän ongelman. Mutta se ei ratkaise, jos säädämme 0,7. Se tarkoittaa yli 4000 hoitajaa heti. Meillä ei ole sitä. Sosialidemokraatitkaan eivät tienneet, mistä nämä hoitajat löytyvät. Jos se on velvoittavaa, minulla on iso pelko, että he ovat poissa kotipalveluista.

Parhaat tavat

Myöhemmässä puheenvuorossaan Petteri Orpo sanoi, että asian ”edessä pitää olla nöyränä ja tehdä töitä”. Hänen mukaansa asian kanssa on tehty töitä vuosia ja ministeri Annika Saarikon puheenvuoro Sdp:n mukana ollessa tehdyistä ratkaisuista osoitti, että syitä löytyy itse kustakin.

Petteri Orpo sanoi surulliseksi Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin puheenvuoroa, ”että vääristelette minun sanomisiani niin kuin sanoitte”. Orpo totesi, ettei ole koskaan, ”en ikinä”, sanonut vanhustenpalveluja lillukanvarsiksi.

Antti Lidtman oli todennut, että ”viime viikolla valtiovarainministeri Orpo totesi, että riittävässä hoitajamitoituksessa vanhustenhoidossa on kyse vain lillukanvarresta. Valtiovarainministerille tai kokoomuspuolueelle se sitä saattaa olla”.

Petteri Orpo ihmetteli, mitä Sdp haluaa tehdä kotipalveluille. Hänen mukaansa asiaa pitää katsoa kokonaisuutena ja sanoi siksi puolustavansa voimakkaasti hallituksen linjausta vanhuspalvelulain valmistelusta niin, että siihen tulevat sitovat kriteerit mitoitukselle.

– Mutta se valmistellaan huolella, haetaan parhaat mahdolliset tavat kirjata lakiin hoitajamitoitus, jotta saamme hoidon sinne missä sitä tarvitaan, Petteri Orpo totesi.

– Ei yhdellä luvulla joka paikkaan.

– Meillä on sama tavoite. Lisää hoitajia. Ja sinne, missä tarvitaan. Minusta te yritätte kiinnittää huomion muualle. Te teette tällä vaalityötä – olisi ollut neljä vuotta aikaa kutsua… Teidän varjobudjetistanne ei löydy näitä asioita, Orpo sanoi.