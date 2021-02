Petteri Orpo: Onko elvytyspaketti kertaluontoinen – kyllä vai ei?

Sanna Marinin mukaan hallitus ei voi luvata, ettei tulevaisuudessa tule kriisejä.

Oppositio hiillosti hallitusta EU:n elvytyspaketista eduskunnan kevätistuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti esille SDP:n pitkäaikaisen kansanedustajan Erkki Tuomiojan kohua herättäneeseen mielipidekirjoitukseen Hufvudstadsbladetissa.

– Tuomioja kirjoittaa, että tätä instrumenttia tulee ja tullaankin käyttämään myöskin tulevaisuudessa. Hallitus on yhtenä keskeisenä perusteluna käyttöönotolle ja hyväksynnälle käyttänyt argumenttia, että tämä on kertaluontoinen. Nyt haluaisin kuulla kyllä tai ei vastauksen, onko tämä kertaluontoinen vai pysyvä järjestely, Petteri Orpo sanoi kyselytunnilla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen ja eduskunnan mandaatin mukainen kanta on ollut se, että kyseessä on kertaluontoinen ratkaisu.

– Tämä on kertaluontoinen ja poikkeuksellinen toimi koronaviruskriisiin vastaamiseksi. Me emme tietenkään voi tulevien päättäjien osalta tulevia kriisejä nähdä tai ennustaa tai tulevien päättäjien käsiä sitoa mahdollisiin muihin ratkaisuihin, joita tulevaisuudessa tullaan tekemään, Marin sanoi.

No bailout -periaate palautettava

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan paketissa on riski, että se antaa Italiaan signaalin, ettei omia velkojaan tarvitse hoitaa hyvinä aikoinakaan pois, koska pahana hetkenä muut elvyttävät italialaisten puolesta.

– Toivoisin, että hallitus ryhdistäytyisi siinä suhteessa, että pohjoiseurooppalainen nuukan nelikon edustama vastuun linja saadaan Euroopassa palautettua. Pääministeri, mitä te aiotte tehdä, että no bailout -periaate ja jokaisen jäsenmaan vastuu omasta julkisesta taloudestaan palautetaan Euroopan unionissa voimaan, Kai Mykkänen kysyi.

Sanna Marin vastasi, että tämän kriisin jälkeen on tärkeää saada kaikkien jäsenmaiden talous vakaalle tolalle.

– Suomi tulee edistämään sitä, että me voimme koko Euroopassa saada sellaisia ratkaisuja aikaiseksi, että tulevaisuudessa jokainen jäsenmaa on myös taloudellisesti vakaammalla pohjalla. Myös siitä näkökulmasta elvytyskokonaisuus on erittäin merkittävä ja tärkeä.

Marin sanoi, että jos Euroopan talous ei elvy, kunkin jäsenmaan on paljon vaikeampi saada taloutensa vakaammalle uralle.

– Sillä on ollut myös välittömästi markkinoita vakauttava vaikutus heinäkuussa, kun ratkaisu saatiin aikaiseksi. Voi olla, että tilanteemme olisi jo tällä hetkellä paljon, paljon, paljon vaikeampi ja pahempi, jos me emme olisi saaneet ratkaisua aikaiseksi. On mahdollista, että markkinareaktio olisi ollut erittäin hurja ja me olisimme tämän pandemian lisäksi aivan toisenlaisen kriisin kourissa, Marin sanoi.

Keskusta ei tule jatkossa tukipaketteja

SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja sanoi, että koronakriisi on kertaluonteinen kriisi, eikä sellaista ole aikaisemmin ollut.

– Se on vaatinut myöskin kertaluonteisen, ainutkertaisen ja mielestäni täysin tarpeellisen ja perustellun elvytysratkaisun unionin tasolla. Hallitus, tiedättekö te, että tämä jää viimeiseksi kriisiksi maailmassa? Ja olisiko niin, että jos tällaisia tulisi uudestaan, niin tarvittaisiin myöskin uusia ja yhteisiä toimia, joilla niihin voitaisiin vastata, Tuomioja sanoi.

Tuomioja toivoi myös, ettei puheenvuoroja vääristeltäisi, vaan käytäisiin asiallista keskustelua.

– Näin se on. Ei tämä hallitus ei voi luvata, ettei tule kriisejä tulevaisuudessa, etteivätkö ne kriisit ole vakavia ja etteivätkö sen aikaiset päättäjät joudu niihin kriiseihin etsimään ratkaisuja, Marin sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mielestä kertaluontoinen koronaelvytyspaketti on perusteltu.

– Mutta totean, että keskustan mielestä tästä ei voi tulla pysyvä käytäntö ja me emme tule tukemaan hallituksessa jatkossa mitään tällaisia vastaavia tukipaketteja, Antti Kurvinen tähdensi.