Petteri Orpo: On annettava yrittää ja menestyä

Valtiovarainministerin mielestä sosiaaliturvan ja verotuksen pitää kannustaa työhön ja yrittämiseen.

Suomi ei valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ole suojaisa saari muuttuvassa maailmassa.

– Mekin olemme muutoksessa. Suomalaiset yritykset ja innovaatiot pitkälti ratkaisevat, mikä meidän roolimme tässä muutoksessa on. Nyt yhteiskunnasta on löydyttävä samaa ketteryyttä kuin suomalaisista yrityksistä löytyy, Petteri Orpo totesi valtiovallan tervehdyspuheessaan valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Turussa.

– Meidän poliitikkojen tehtävä tässä muutoksessa on selvä: meidän on annettava teidän yrittää. Meidän on luotava ympäristö, jossa riskin ottaminen, työllistäminen ja kasvu on paitsi mahdollista, myös houkuttelevaa, hän jatkoi.

Petteri Orpon mukaan Suomessa tarvitaan sekä verotuksen että sosiaaliturvan uudistuksia, jotka ruokkivat yrittämistä.

– Minun viestini teille yrittäjille – ja kaikille suomalaisille on: Suomessa saa yrittää. Yritys saa työllistää, se saa kasvaa. Yrittäjä saa menestyä. Suomessa saa myös epäonnistua. Saa yrittää uudestaan. Tässä on meidän poliitikkojen tehtävä. Mahdollistaa yrittäjyys, hän sanoi.

Kokoomusjohtajan mukaan näkemys yrittämisestä on päivitettävä ja mahdollisuuksia yhdistää opiskelua tai palkkatyötä yrittämiseen on lisättävä.

Kukaan ei palkkaa irtisanoakseen

Petteri Orpon mukaan yhdenkään pienen yrityksen kasvu ei saa jäädä ainakaan siitä kiinni, ettei yritys uskalla kasvaa. Siksi yritysten kynnystä työllistää olisi hänestä edelleen madallettava.

– Erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso riski. Jakaako työntekijä yrittäjän arvot? Sitoutuuko hän niihin? Riittääkö hänen motivaationsa, jos oman elämän tilanteet muuttuvat?

– Kukaan ei palkkaa, ei totisesti kukaan, irtisanoakseen. Jokainen menestykseen tähtäävä yrittäjä tietää, että tulosta ei synny ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä.

Petteri Orpo totesi luottavansa sekä yrittäjiin että palkansaajiin.

– Uskon, että parhaat päätökset syntyvät siellä, missä on paras tieto: siis yrityksissä. Meidän on mahdollistettava se, että työnantaja ja työntekijä saavat sopia joustavasti – keskenään – asioista. Minuun tämän asian eteneminen ei ole pysähtynyt, eikä pysähdy.

”Suomi, jossa saa tehdä”

Petteri Orpo muistutti puheessaan, että hyvinvointivaltion säilyttäminen vaatii, että yhä useampi suomalainen on töissä.

Hänen mukaansa on tehtävä kaikki, jotta työn perässä muuttaminen ja oman osaamisen päivittäminen tai kokonaan uuden osaamisen hankkiminen ovat todellinen mahdollisuus kaikille.

Tämän tueksi sosiaaliturvaa ja verotusta olisi Orpon mukaan uudistettava yrittämistä ja työtä tukevaksi.

– Tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Minä haluan, että meillä on sosiaaliturva, joka tunnistaa myös yrittäjän.

Petteri Orpon mukaan vaihtoehtona työtä ja yrittämistä tukevalle Suomelle, ”jossa saa tehdä” on Suomi, jossa ”ei saa tehdä”.

– Se on Suomi, jossa teidät yrittäjät ja yritykset nähdään pääasiassa yhdessä roolissa: maksumiehinä ja -naisina. Se on Suomi, jossa eletään kädet kyynärpäitä myöten tulevan sukupolven taskuissa, velaksi. Se Suomi ei ole taloudellisesti itsenäinen, hän totesi.