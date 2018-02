Petteri Orpo: Olemme vaikeuksissa, jos korot lähtevät nousemaan

Valtiovarainministerin mielestä presidentin tarjoukseen keskustelufoorumista pitäisi tarttua.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olleensa erityisen ilahtunut tasavallan presidentin Sauli Niinistön valtiopäivien avajaisissa pitämän puheen talousosiosta.

– Hän muistutti omalla pitkällä kokemuksellaan siitä, että pitää pitää huolta veronmaksajien rahoista ja julkisen talouden tasapainosta. Velkaantuminen pitää saada päättymään ja varoitus siitä, että jos me nyt jätämme velat maksamatta emmekä pääse lyhentämään niitä hyvänä aikana, emmekä huolehdi talouskasvusta ja työllisyydestä, me olemme vaikeuksissa heti, jos korot lähtevät nousemaan, Orpo sanoi Verkkouutisille valtiopäivien avajaiskahveilla.

Orpon mukaan Niinistö varoitti puheessaan siitä, mitä korkojen nousu tarkoittaisi Suomen velkamäärässä.

– Tämä on tärkeä viesti, koska me edelleenkin noususuhdanteen huipulla velkaannumme miljardeja.

Orpo totesi, että tämän vuoden budjetti on rakennettu kolmen miljardin velalle.

– Toivottavasti lopputulema on vähemmän, mutta siitä on kaikkien syytä olla huolissaan, koska meillä pitäisi nyt hyvänä aikana jäädä sukan varteen eikä ottaa velkaa.

Keskustelufoorumi ei sotke tehtävänjakoa

Tasavallan presidentti tarjosi keskustelufoorumia yli vaalikausien ulottuville kysymyksille valtiopäivien avajaispuheessaan eduskunnassa.

– Minusta siihen pitäisi tarttua. Se ei sotke tehtävänjakoja ollenkaan, Orpo sanoo.

Orpo nosti esille Niinistön kansalaisilta vaaleissa saaman vahvan luottamuksen ja totesi, että presidentin tarjoaman pöydän ympärille olisi hyvä mennä puhumaan.

– Valtavan tärkeä asia on Euroopan tulevaisuus. Olisi hyvä, että presidenttikin olisi kuulemassa ja osittain osallistumassa. On sellaisia aiheita, joissa on yhteisiä rajapintoja, kuten eurooppalainen turvallisuuspolitiikka.

Kokoomuksen puheenjohtajan mielestä presidentin tarjoaman pöydän ympärillä voitaisiin keskustella myös nuorisotyöttömyydestä ja eriarvoisuuden poistamisesta.

– Nämä ovat isoja yhteiskunnallisia aiheita, joista keskustelu olisi luontevaa.