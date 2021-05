Petteri Orpo: Nyt ei äänestetä rusinoista vain pullasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan hyväksymällä perussuomalaisten vastalauseen Suomi viestittäisi valmistelevansa euroeroa.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Suomen etu on vahva ja toimintakykyinen Euroopan unioni, mistä EU:n elpymispakettiäänestyksessä on perimmiltään kysymys.

– Nyt ei ole kysymys siitä, että äänestettäisiin rusinoista, vaan nyt äänestetään pullasta, Petteri Orpo sanoi eduskunnan käsitellessä elpymispakettia.

Orpo kertoi soittaneensa EU:n talouskomissaarille Valdis Dombrovskikselle hänen eilisten lausuntojensa ja tämän päiväisen tviitin jälkeen.

– Sain häneltä vakuutuksen myöskin siitä, että kyseessä on kertaluonteinen ratkaisu, Orpo sanoi.

EU:n talouskomissaarit Valdis Dombrovskis ja Paolo Gentiloni sanoivat eilen maanantaina Reutersille, että EU:n elpymispaketista voi onnistuessaan tulla pysyvä väline. Tänään Dombrovskis tviittasi suomeksi, että komissiolle on selvä asia, että elpymisväline on kertaluonteinen, ainutlaatuinen ja se on tiukasti ajallisesti rajattu.

– Mutta arvoisat perussuomalaiset, eivät komissaarit näitä päätä. Nämä paketit päättää 27 itsenäistä valtiota neuvotteluissaan ja siksi sillä, mitä (eduskunnan) valtiovarainvaliokunta on ponsissaan linjannut, on merkitystä, Orpo sanoi ja totesi, että Suomen pääministeri neuvottelee jatkossa ponsien pohjalta.

EU:n päätöksenteon rakenteet eivät muutu

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) kehui, että ”Orpo piti erinomaisen puheenvuoron”.

– Tässä ei muutu mitkään rakenteet EU:n päätöksenteossa. (Eurooppa-)neuvoston päätöksen pitää olla yksimielinen, ja sen jälkeen valtiosääntöisesti omassa maassaan kukin parlamentti hyväksyy sen. Komissaarit eivät tule päättämään, vaan 27 jäsenmaata päättävät tällaiset tulevaisuudessakin, Rinne painotti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan elpymispaketin hyväksyminen muuttaa kertaheitolla EU:n luonteen.

– Suomi on ottamassa kannettavakseen Italian kaltaisten maiden velkaa EU:n nimissä. EU:n perussopimukset kieltävät tällaisen yhteisvelanoton ja maiden välisen taloudellisen yhteisvastuun. Perussopimukset ollaan heitetty komissiossa paperisilppuriin, Tavio sanoi.

Eduskunnan kanta painaa enemmän kuin komissaarien

Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva totesi, että valiovarainvaliokunta teki merkittävät linjaukset siitä, millä ehdoilla Suomi on mukana ”tässä toiminnassa”.

– Eduskunnan kanta tulee painamaan huomattavasti enemmän kuin joidenkin yksittäisten komissaarien linjaukset asian yhteydessä, Kanerva sanoi.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman korosti Kanervan tavoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön kahdeksaa pontta, joista hallitusryhmät ja kokoomus sopivat yhdessä.

– Ponnet ovat todella selkeitä ja tiukkoja. Ne täyttävät myös meidän (sosialidemokraattien) reunaehdot ja täällä todella hyvin selkeästi todetaan, että tämä järjestely on kertaluontoinen, tämä ei toimi ennakkotapauksena eikä Suomi hyväksy vastaavaa järjestelyä toistamiseen. Ja tämä on myöskin komission päästä tänään tviitattu, Lindtman sanoi.

Perustuslakivaliokunnalta kova kanta

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) totesi, että eduskunnan sana painaa paljon enemmän kuin yksittäisten komissaarien.

– Kun perustuslakivaliokunta säätämisjärjestyksessä päätyi kahteen kolmasosaan, niin vaikka se ei ottanut kantaa ennakoivasti, niin siinä tuli sivutuotteena myös erittäin kova kanta siitä, että vastaavan tyyppiset ratkaisut edellyttävät Suomessa jatkossakin eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöä. Se on kova kanta, Vanhanen toisti.

Vanhanen pohti, mihin perussuomalaisten valiokunnan mietintöön jättämä vastalause johtaisi.

– Jos eduskunta hylkäisi tämän ja hyväksyisi perussuomalaisten esittämät ponnet, niin mehän antaisimme viestin, että me valmistelemme euroeroa, Vanhanen sanoi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi sanoi, että euroyhteisvaluutta on ”todella epäonnistunut”.

– Se on johtanut tähän tilanteeseen, jossa me nyt olemme. Pitää paketti paketilta tukea eräitä euromaita, lähinnä Välimeren maita. Tällä tiellä nyt ollaan, Kankaanniemi sanoi.

Hänen mielestään ”se on pantava nyt poikki” ja Kankaanniemi ihmetteli, että kokoomus on lähtenyt ”anekauppaan” ja puolue oli ostettavissa valiokunnan mietintöön kirjatuilla lausumilla, joista eduskunta voi kahden kolmasosan enemmistöllä todeta, että ne eivät ole enää voimassa.

Väkevät voimat ajavat ei-toivottuun suuntaan EU:ssa

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz totesi, että Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, ettei EU:n haluta olevan tulonsiirtounioni, vaan päinvastoin jokaisen maan haluaan vastaavan taloudestaan ja veloistaan.

– Nyt sanotaan täällä, että valtiovarainvaliokunnan mietinnöllä ei ole mitään merkitystä, ei sitä Brysselissä lueta. Näin voi ollakin, mutta Suomelle ja Suomen hallitukselle sillä on merkitystä, koska se sitoo Suomen hallitusta ja nämä vaativat yksimielisyyttä jatkossakin.

Zyskowiczin mukaan Suomi ei ole tämän asian kanssa yksin, vaan samanmielisiä maita on muitakin.

– Samalla pitää rehellisesti tunnustaa, että Euroopan unionissa on väkeviä voimia, suuria maita, jotka ajavat asioita siihen suuntaan, mitä me Suomessa emme halua. Tämä onkin haaste tuleville vuosille, Zyskowicz sanoi.