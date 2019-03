Petteri Orpo: Ne rahat joita lupaillaan – ne pitää ansaita

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli tiistai-iltana Ylen vaalitentissä. Lähetyksen lopussa häneltä kysyttiin grillauksen jälkeisiä tunnelmia ja sitä, mitä jäi sanomatta.

– No, tämä peruskysymys mistä minusta näissä vaaleissa on niin paljon kyse… Ne rahat joita nyt joka paikasta luvataan – kun ne pitää jotenkin ansaita tähän maahan. Ja siihen ei ole mitään muuta tietä kuin se, että osaamisesta syntyy yritystoimintaa, innovaatioita, työpaikkoja ja verotuloja, Petteri Orpo totesi Ylellä heti tentin jälkeen.

– Minä haluaisin puhua siitä vielä paljon enemmän. Koska tämä vaalilupausten heittely on lähtenyt aika laukalle.

Verkkouutisille Petteri Orpo arvioi aiemmin, että vaaleissa voi olla tosi pienestä kiinni, kuka voittaa.

– Pienellä äänimäärän erolla voi näissä eduskuntavaaleissa olla dramaattinen vaikutus siihen, millaista politiikkaa Suomessa tehdään seuraavat neljä vuotta.

Orpon mukaan vastakkain ovat ”vastuullinen tulevaisuuslinja tai se, että Suomi velkaantuu taas”.

Hänen mukaansa talouskasvu on hiipumassa eikä sillä saralla itsestään tule enää mitään.

– Mutta kun kuuntelee joidenkin puolueiden puheita: ei vastuullisuuden häivääkään, eikä edes yritetä enää. En tiedä onko se valittu taktiikka, että luvataan kaikille kaikkea. Jokaiselle joka vastaan tulee tehdään vaalilupaus, kokoomusjohtaja kuvailee ironisoiden.

Petteri Orpon mukaan onnistunut talous- ja työllisyyspolitiikka on kokoomuksen vaalikärkiä.

Hänen mukaansa Suomella on mennyt nyt kolme vuotta todella hyvin ja hyvälle kehitykselle on saatava jatkumo.

– Vain sillä me saamme talouteen jotain jaettavaa ja voimme pitää esimerkiksi huolta vanhuksistamme, Orpo toteaa.

– Me haluamme pitää vastuullisen talouspolitiikan linjan ja tehdä kaikkemme sen eteen, että yhä useampi pääsee töihin. Sille vastavoimana on kaikkea kaikille -politiikka, joka täysin vastuuttomasti johtaa velkaantumiseen ja talouskehityksen pysähtymiseen.

