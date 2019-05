Petteri Orpo: Näkemyseroja SDP:n kanssa on edelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja toisti, että hallitusyhteistyö vasemmistoliiton kanssa olisi ’hyvin vaikeaa’.

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) on käynyt kokoomuksen kanssa keskusteluja yhteensä 5-6 tuntia eilen ja tänään.

– Keskustelun lopputulema on se, että Antti Rinne jäi pohtimaan, mitä hän sitten huomenna ilmoittaa, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi toimittajille eduskunnassa.

Orpo luonnehti keskustelua rakentavaksi, mutta paljon asioita on vielä auki.

– Ei mitään valmista tullut. Näkemyseroja talous-, työllisyys- ja veropolitiikan puolella erityisesti on edelleen, Orpo sanoi.

Orpo kertoi, että paljon asioita käytiin läpi ja haettiin puolueiden linjauksia.

– On yhteisiä asioita, mutta jos Rinne päätyy siihen, että lähdetään yhteisiin hallitusneuvotteluihin, niin on tiedostettava se, että paljon asioita, jota joudutaan kyllä tosi kovasti neuvottelemaan.

Hallitusyhteistyöstä vasemmistoliiton kanssa Orpo sanoi, että kokoomuksen kannat vasemmistoliiton kanssa esimerkiksi työllisyys- ja talouspolitiikassa ovat hyvin kaukana toistaan.

– Kyllä se aika hankalaksi hallituksen työskentelyn tekisi.

Orpolta kysyttiin, onko vastaus ehdoton ei.

– Kyllä se hyvin hankalaa meille on. Me olemme niin kaukana toisistamme. Minusta olisi järkevää se, että hallituspohja olisi tiivis ja yhtenäinen, mutta tämä on nyt hallitustunnustelija Rinteen käsissä.

Orpo totesi, että kokoomuksen reunaehdot ovat selvät ja kokoomus pitää niistä kiinni.

