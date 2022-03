Petteri Orpo MTV:lle: Hento rauha ei poistaisi sodan julmuuksia

– Tällä nykyisellä menolla ja Venäjän johdolla ei ole mitään tulevaisuutta. Emme voi palata ikään kuin normaaliin, kun katsomme, mitä he tekevät joka hetki Ukrainassa. Ei ole paluuta normaaliin.

– Niin kauan kuin Venäjän johdossa on Putinin ryhmä, joka on brutaalisti hyökännyt Ukrainaan, sen valtion johdon kanssa ei voi olla missään normaalissa kanssakäymisessä, Orpo sanoo.

– Venäjä pitää kerta kaikkiaan blokata. Jos syntyisi jokin hento rauha, se ei poista niitä julmuuksia ja raakuuksia, joita on tehty. Pakotteet on pidettävä voimassa ja Venäjä nykymuodossaan on eristettävä muusta maailmasta. Heidän täytyy saada kokea vastavoimat, joihon läntinen ja koko muu maailma pystyy, Orpo sanoo.