Petteri Orpo: Mitä pahaa siinä on, jos yhä useampi säästää?

Valtiovarainministerin mukaan osakesäästötileillä voi olla suuri myönteinen vaikutus säästämiseen ja kansantalouteen.

Eduskunnan kyselytunnilla vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki kysyi osakesäästötileistä. Arhinmäki halusi kuulla valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.), miten hän voi perustella sijoitustiliä, jonka ”hyödyt menevät varakkaimmille suomalaisille, sijoituspalveluita tarjoaville finanssitaloille sekä ulkomaalaisille sijoittajille, ja samaan aikaan köyhiltä leikataan edelleen”.

Petteri Orpo aloitti toteamalla, että Suomessa on noin 800 000 osakesäästäjää ja piensijoittajaa. Noin joka toisen heistä vuotuiset osinkotulot ovat alle 500 euroa.

– Eli tämä on todellakin tavallisten suomalaisten tapa säästää. Tällä osakesäästötilillä me haluamme tuoda sen yhä lähemmäksi ja helpommaksi tavalliselle suomalaiselle säästämis- ja sijoitusmuotona, Petteri Orpo sanoi.

– Suomalaisilla pankkitileillä makaa noin 85 miljardia euroa rahaa. Jos me osankin näistä saisimme suunnattua näille osakesäästötileille, niin sillä voisi olla erittäin suuri sekä säästämiseen että kansantalouteen tuleva positiivinen vaikutus.

Arhinmäki sanoi ministeri Orpon puhuneen kansankapitalismista, ”että tällä autetaan tavallisia suomalaisia palkansaajia sijoittamaan, käymään osakekauppaa”.

– Mietin, että sijoittavatko nyt esimerkiksi ne lastenhoitajat, sairaanhoitajat, joilta te olette leikanneet lomarahoja, 50 000 euroa pörssiosakkeisiin, Paavo Arhinmäki sanoi.

Petteri Orpo vastasi, että nyt piensijoittaja pääsee käyttämään instrumenttia, joka on ollut vain rikkaiden ja varakkaiden käytössä. Orpo sanoi pitävänsä tätä isona tasa-arvokysymyksenä.

– Mielestäni meidän pitää miettiä myös niitä 700 000-800 000 suomalaista, ja toivottavasti nyt satojatuhansia lisää, jotka haluavat pienemmistäkin tuloista lähteä säästämään osakkeisiin, Petteri Orpo totesi.

– Voi yksinkertaisesti käydä sen osakesäästötilin sisällä kauppaa, ja siitä ei tule veroseuraamuksia. Vasta kun ottaa sieltä ulos, niin pitää maksaa verot. Minusta tämä on erinomainen asia. Meidän pitää ajatella kokonaisuutta ja löytää tällaisia elementtejä, millä autetaan kaikkia suomalaisia.

Orpon mukaan mukaan Ruotsissa on syntynyt SP-tilin myötä satojatuhansia uusia tilejä ja kansankapitalismi on lisääntynyt.

– Mitä pahaa siinä on, jos 700 000-800 000 suomalaista säästää, varautuu tulevaan ja me annamme heille hyvän instrumentin tähän? Ja kyse on silloin ahkerasta suomalaisesta keskiluokasta. Ahkerasta suomalaisesta keskiluokasta, joka ansaitsee tämänkaltaisia välineitä sen oman varallisuutensa hoitoon, sellaisia välineitä, joita on tänä päivänä varakkaimmilla.