Petteri Orpo: Millähän puolueet maksavat nyt annetut lupaukset?

Kokoomusjohtajan mukaan hänen puolueensa tarjoaa aluevaaleissa työvälineitä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui tiistaina puolueensa valtakunnallisessa aluevaali-illassa. Häneltä kysyttiin kokoomuksen haluista uusilla hyvinvointialueilla.

– Kyllä me haluamme saada siellä toteutumaan tärkeimmät perusasiat. Että ihmiset pääsevät sujuvasti jonoista hoitoon ja että saadaan yhteiset verorahat riittämään mahdollisimman hyviin palveluihin kaikille. Olen vakaasti sitä mieltä, että kokoomus on se puolue, jota tarvitaan hyvinvointialueiden valtuustoihin nyt, kun lähdetään rakentamaan uutta järjestelmää, Petteri Orpo sanoi.

– Siellä pitää olla ihmisiä, jotka keskittyvät olennaiseen. Siihen miten ihmiset saadaan hoitoon ja sujuvat palvelut – on kyse sitten vanhusten palveluista, mielenterveyspalveluista, vammaispalvelusta, perusterveyskeskuksista, erikoissairaanhoidosta.

– Me emme rakentele himmeleitä. Se mitä hallitus on tähän mennessä tehnyt, on se, että he ovat luoneet lainsäädännöllisen kehikon. Nyt alkaa se todellinen työ, nyt tarvitaan kokoomusta siinä että keskitytään oleelliseen.

Orpon mukaan ”byrokratia ei hoida ketään ja jonoissa ei kukaan parane”. Sen sijaan tarvitaan työvälineitä, joita kokoomuksella hänen mukaansa on työkalupakissa runsaasti.

– Sieltä löytyy palveluseteliä, sieltä löytyy monituottajamallia, hoitotakuuta, terapiatakuuta. Ja ennen kaikkea maalaisjärkeä – sitä me haluamme sinne tuoda.

Kokoomus on Petteri Orpon mukaan parhaimmillaan juuri tässä. Kun suomalaisilta on gallupeissa kysytty, mikä piirre kokoomusta kuvaa parhaiten, on kärkipäässä hänen mukaansa ollut ”paras tekemään ehdotuksia joilla Suomea viedään eteenpäin”.

– Se on se juttu, jota me haluamme viedä valtuustoihin. Maalaisjärkeä ja käytännön hyviä ratkaisuja, joilla ongelmia ja tulevaisuuden haasteita pystytään taklaamaan.

Kokoomusjohtaja sanoi vaalikeskusteluja kuunnellessa olevan ”niin paljon lupauksia ilmassa, että siinä ei voi välttyä huolelta, että millähän tuo kaikki maksetaan”.

– Kokoomuslaiset ovat tässä vastuullisia ja meidät tunnetaan siitä, että me luvataan se mihin me pystymme. Kerromme rehellisesti asioista ja olemme valmiita tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Ei katteettomia lupauksia.

– Mutta jotta voimme pitää omista lupauksistamme kiinni, tarvitaan parhaita käytäntöjä, taloudellista järkeä mukaan ja sitä, että keskitytään ihmisten hyvään hoitoon.

Uutisissa ollut valtionosuusjärjestelmä on Petteri Orpon mukaan asia, joka ”ilman muuta, tietenkin tarvitaan”.

– Tarvitaan alueiden välistä tasausta ja rahansiirtojakin. Meidän alueemme ovat erilaisessa asemassa, ja siksi tämä järjestelmä tarvitaan sinne pohjalle, Petteri Orpo totesi.

Hänen mukaansa ”tästä ei ole kahta kysymystäkään”. Uudessa rahoitusmallissa hänen mukaansa kuitenkin painottuu paljon sairastavuus.

– Olen arvostellut tätä mallia lähinnä siitä, että siinä ei ole kannusteita hyvinvointialueille hoitaa asioita fiksusti ja järkevästi. Eikä se palkitse siitä, että panostettaisiin ennaltaehkäisyyn ja ihmisten laajempaan hyvinvointiin. Tällaiset kannustimet pitäisi ehdottomasti saada, Orpo kuvaili.

– Ettei jää väärää kuvaa, niin on oleellista myös se, että nyt tässä mallissa edelleenkin leikataan nykyiseen järjestelmään verrattuna Uudeltamaalta ja Helsingistä lisää. Ei voi loputtomasti myöskään Uudeltamaalta ottaa lisää ja lisää ja siirtää muualle. Täällä eteläisessä Suomessa sosiaali- ja terveyskulut tulevat kasvamaan aika hurjaa vauhtia, johtuen väestönkasvusta ja monesta muusta syystä.

– Eli tasausjärjestelmä tarvitaan, mutta se rahoitusmalli siinä pohjalla, siinä on parantamisen varaa.

Petteri Orpon mukaan ”kokoomuksessa lähdetään siitä, että valtionosuusjärjestelmä on oltava ja tasausjärjestelmä. Joka ainoasta ihmisestä jo perustuslain mukaan pitää pystyä huolehtimaan”.

– Jokaisella on oikeus saada terveys- ja sosiaalipalvelut ja pelastuspalvelut. Ja ilman tasausjärjestelmää se ei ole mahdollista. Mutta kaikki pitää tehdä fiksusti – ja loputtomasti ei voida valtionosuuksia jostain vain lisää kerätä!

Orpo totesi tässä olevan myös hänen puolueensa vahvuus:

– Me keskitymme myös siihen, mistä sitä rahaa tulee. Eikä vain siihen, miten sitä rahaa jaetaan.

– Tarvitaan yrittäjyyttä, tarvitaan korkeaa työllisyyttä, tarvitaan verotuloja. Tässä kokoomus erottuu muista, että me mietimme myös sitä tulopuolta.