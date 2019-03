Petteri Orpo: Miljardit sinkoilevat, vaikka ei ole jaettavaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja on huolissaan sakeanaan lupauksia olevasta ilmasta.

Radio Dein puoluejohtajasarjassa haastateltu kokoomuksen puheenjohtaja ja toimitusministeristön valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että eronneen hallituksen kaudella luotu 140 000 ihmisen työnsaanti on ”suurin mahdollinen harppaus vähäosaisuudesta parempaan toimeentuloon ja tulevaisuudennäkymään”.

– Tämän hallituskauden aikana on päästy lähes tasapainoon julkisessa taloudessa, mutta se on edellyttänyt sitä, että meillä on ollut kolme vuotta poikkeuksellisen kovaa kasvua. Mutta kun katsomme maailmalle, talouskasvu hiipuu ja epävarmuus lisääntyy, Petteri Orpo sanoi Seurakuntalainen-lehden mukaan.

Valtiovarainministerin mukaan ”ei ole mitään muuta tietä kuin se, että saamme yhä useamman työikäisen ja työkykyisen ihmisen töihin”.

– Kun pääsemme korkeaan työllisyysasteeseen, jonka taustalla on menestyvä yritystoiminta, pystymme kasvattamaan verotuloja. Vain siten pystymme hoitamaan yhteiskunnan tärkeät palvelut lapsista vanhuksiin, turvallisuuteen, poliisimäärärahoihin ja niin edelleen.

Petteri Orpo tuomitsee lupaukset lisärahoituksista.

– Meidän on pidettävä erittäin tiukkaa julkisten varojen hoitoa yllä. Olen erittäin huolissani siitä, että ilma on nyt sakeanaan vaalilupauksia – sadat miljoonat ja jopa miljardit sinkoilevat, vaikka ei ole jaettavaa. Nyt jaetaan jo valmiiksi oletettua 75 prosentin työllisyysastetta. Nämä rahat pitää ensin ansaita, eivät ne tule seinästä, Orpo sanoi haastattelussa.

Hänen mukaansa työllisyysasteen noston ja velkaantumiskierteen katkaisun aikana osa kansalaisista on jäänyt hyvän ulkopuolelle.

– Samalla kun iloitaan talouden kasvusta, täytyy tunnustaa se, että Suomessa on poikkeuksellisen paljon vähäosaisuutta ja näköalattomuutta. Jotta pidämme Suomen hyvänä maana, meidän täytyy määrätietoisesti puuttua tähän, hän toteaa.

– Olin todella iloinen, kun äskettäin julkaistiin tiedot siitä, että Suomessa on nyt 22 000 nuorta vähemmän työelämän tai opiskelujen ulkopuolella kuin silloin, kun hallitus aloitti. 22 000 nuorta on päässyt syrjäytymisestään elämään kiinni.

Orpo katsoo, että ansiotulojen ja eläkkeiden verotus on saatava mahdollisimman alas.

– Kun tulonsiirtoja arvioidaan, niiden kylkeen on nostettava veroratkaisut. Hyvä- ja keskituloiset maksavat korkeita veroja ja maksavat omia etuuksiaan itselleen. Siinä ei ole järkeä.