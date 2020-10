Petteri Orpo: Mika Lintilä sanoi ääneen, minkä kaikki ovat nähneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alfa-tv:n haastatteleman kokoomusjohtajan mukaan Sanna Marinin kanssa on politiikassa ’hyvin voimakas konflikti’.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa haastateltiin Alfa-tv:n Sanna Ukkola Livessä. Orpon mukaan on hyvä asia, että koronaan liittyviä tartuntatautilain uudistuksia katsotaan ensi viikolla parlamentaarisesti yhdessä.

– On ymmärrettävää että pitää tiukentaa toimia, koska korona leviää. Mutta hallitus tekee koko ajan sen virheen, ettei se hae joustavammin rajoituksia, vaan hyvin laajalle alueelle ja tosi tiukan kautta. Pitäisi antaa enemmän vastuuta alueille, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan aikaisempi sulkeutumisaika tarkoittaa ruokaravintoloille erittäin ongelmallisia tilanteita.

– Ja kun en minä ainakaan ole tähän päivään mennessä nähnyt näyttöä siitä, että ruokaravintolat olisivat niitä jotka levittävät tautia, hän ihmetteli.

– Tautitilanne on vakava ja toimia tarvitaan. Mutta toimet pitäisi mitoittaa aina järkevimmällä mahdollisella tavalla. Voidaan aiheuttaa mittaamatonta vahinkoa myös siellä, missä rajoittaminen ei olisi tarpeen.

Kokoomusjohtajan mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi totuuden pamauttaessaan haastattelijoille, ettei tiedä mitään STM:n toimista.

– Hallituksen johtaminen koronan hoidossa on ollut sekavaa, viestintälinja on ollut hyvin sekavaa ja poukkoilevaa. Lintilä sanoi oikeastaan ääneen sen minkä kaikki ovat nähneet kuukausien ajan, Petteri Orpo kommentoi.

– Tulipa vaan mieleeni, että ehkä se presidentin esittämä koronanyrkki oikeasti olisi ollut… Olin jo keväällä sitä mieltä, mutta kyllähän nyt nähdään, että tässä tarvittaisiin vahvaa koordinaatioryhmää, joka valmistelisi näitä asioita, toisi esityksiä hallitukselle ja myös hoitaisi viestintää myös kansalaisten suuntaan.

– Hallituksen sisäinen viestintä ei näytä toimivan, minkä Lintilä todistaa. Ja jos menee kysymään kyliltä suomalaiselta ihmiseltä, että milloin pitäisi käyttää maskia, niin harva tietää mikä on oikea linja, Orpo jatkoi.

Petteri Orpon mukaan kun hommat hallituksessa eivät toimi, niin ”Lintilä ei ole se jonka pitää peiliin katsoa”.

Kokoomusjohtajalta kysyttiin hänen väleistään SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Mariniin.

– Hyvä kysymys, Petteri Orpo vastasi.

Orpon mukaan henkilökohtaisella tasolla välit ovat asialliset ja asiat sujuvat. Eduskuntasaliin tai julkisuuden puolelle tultaessa on toisin.

– Silloin tulee hyvin voimakkaasti, saa kokea sellaisen ideologisen eron ja vastakkainasettelunkin. Hänhän on pääministerin aitiosta käyttänyt hyvin voimakasta kieltä allekirjoittanutta ja kokoomusta kohtaan. Se on ollut aika poikkeuksellista nimenomaan pääministeri-instituution paikalta ja kulmasta.

– Politiikan puolella välit ovat… mitä termiä käyttäisi. Siinä on hyvin voimakas konflikti tällä hetkellä.

– On aivan kaikki kaikessa politiikassa, varsinkin kun me elämme vaikeata aikaa, että henkilökohtaiselle tasolle ei pidä mennä. Asiat voi riidellä, mutta niitä ei saa ottaa henkilökohtaisesti. Oppositio on oleellinen osa demokratiaa ja parlamentarismia, Orpo totesi.

Petteri Orpon mukaan ”välillä tulee sellainen olo, että opposition hallitukseen kohdistamaa kritiikkiä ei oikein sulateta”.

– Ei pääministeri ole kokoomukselle yhtään mikään ongelma. Se politiikka mitä hänen hallituksensa tekee, se on meille ongelma.