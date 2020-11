Petteri Orpo: Meidän pitää pystyä parempaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan kannatusluvut ovat selvä viesti.

Kokoomus on menettänyt Ylen Taloustutkimuksen gallupeissa kannatustaan toisena peräkkäisenä kuukautena. Maanantain mielipidemittauksessa puolue oli SDP:n ja perussuomalaisten jälkeen kolmanneksi suosituin 16,6 prosentin kannatuksella. Laskua edellisestä mittauksesta tuli 1,1 prosenttiyksikköä.

– Aamun galluptulos on selvä viesti. Meidän pitää pystyä parempaan. Ja kyllähän me pystymme, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa Twitterissä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että kokoomuksen kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa ja vuotoa on tullut perussuomalaisiin. Perussuomalaiset on taas yrittäjien keskuudessa suosituin puolue.

