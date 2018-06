Petteri Orpo: Maakuntien rahoituskehyksen pitäminen oli kokoomukselle helpotus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan valinnanvapaus lähtee joustavalla ratkaisulla riittävällä tavalla liikkeelle.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo luottaa siihen, että kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis hyväksymään sote- ja maakuntauudistuksen, eikä lisää irtiottoja enää tule.

– Muutokset, joita vastineessa on tehty, ovat mielestäni sen mukaisia, mitä olemme yhdessä ryhmässä puhuneet ja näin ollen uskon, että asia etenee, Orpo sanoi tänään tiistaina toimittajille eduskunnassa.

Hallitus antoi eilen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vastineensa, jossa on tehty perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset valinnanvapaus- ja rahoituslakeihin.

Orpon mukaan maakuntien rahoituskehyksen pitäminen oli kokoomuksen eduskuntaryhmälle helpotus.

– Se oli todella isolle osalle ryhmästämme suuri huoli. Ja se, että valinnanvapauteen löytyi joustava ratkaisu, sitä on pidetty hyvänä käymissäni keskusteluissa, Orpo kertoi.

Valinnanvapauden peruminen olisi ’kova veto’

Perustuslakivaliokunta edellytti pari viikkoa sitten antamassaan lausunnossaan valinnanvapauden siirtymäkauden olennaista pidentämistä.

Orpo on tyytyväinen ratkaisuun, jossa perälauta eli sote-keskusten aloittaminen siirtyi vuodella, mutta samaan aikaan tarjotaan mahdollisuutta aloittaa aikaisemmin niille maakunnille, jotka ovat siihen valmiita.

– Me katsomme, että valinnanvapaus tällä tavoin lähtee riittävällä tavalla liikkeelle, kun tähän yhdistetään vielä pilotit, jotka on tarkoitus saada koko maahan, kaikkiin maakuntiin.

Samalla Orpo myöntää, että aina on mahdollisuus vaalien jälkeen, että seuraava hallitus muuttaa jotakin. Hänen mielestään olisi kuitenkin ”kova veto” perua valinnanvapaus.

– Saa olla aika kovapintainen puolue, joka vie ihmisten saavutetun edun eli että saa valita oman lääkärinsä.

Virkamiehet uskovat rahoituskehyksen tiukkuuteen

Orpon mukaan maakuntien rahoituskehys ei muuttunut niin, että se uhkaisi hallituksen kolmen miljardin euron kustannusten hillintätavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä rahoituskehys ei muuttunut niin, että se sitä (säästötavoitetta) uhkaisi. Olen käynyt sen viimeksi tänään valtiovarainministeriön keskeisten virkamiesten kanssa läpi. He uskovat siihen, että tämä on riittävän tiukka.

Orpo sano pitävänsä itsestäänselvänä sitä, että jos joltakin maakunnalta loppuvat rahat, niin eduskunnan ja hallituksen pitää huolehtia siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon eli rahoitus pitää turvata kriisitilanteissa.

– Muutoin kehysmenettely on tärkeä menohillinnän kannalta, ja se pitää.

Oikeusvarmuus vain EU-tuomioistuimesta

Orpo sanoi luottavansa virkamiesten virkavastuulla tekemään arviointiin siitä, että valinnanvapausjärjestelmän notifiointia eli ilmoittamista EU-komissiolle ei ole välttämätöntä tehdä.

– Lopullista oikeusvarmuutta ei kuitenkaan saisi ennen kuin vasta pitkien prosessien jälkeen EU-tuomioistuimesta, Orpo huomauttaa.

Orpon mukaan lakien läpimenoa perustuslakivaliokunnassa on varmistettu sillä, että vastineessa on otettu kaikin mahdollisin keinoin huomioon, että se on perustuslakivaliokunnan lausunnon antamien raamien sisällä.

– Mutta viime kädessä sen arvioi perustuslakivaliokunta, Orpo toteaa.

