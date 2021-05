Petteri Orpo: Maakuntabyrokratia ei paranna yhtään sairasta

Kokoomusjohtajan mukaan sote-palvelut on korjattava ilman maakuntia.

Hallituksen kaavailema maakuntamalli on kaadettava, vaatii kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Me olemme kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista ja palveluista, emme hallintomalleista. Uudistusta, joka ei palvele sen tavoitteita, ei kannata tehdä, Orpo sanoi lauantaina kokoomuksen puoluevaltuuston puheessaan.

Orpon mukaan hallituksen uudistus leikkaa merkittävästi lukuisten kaupunkien sote-palvelujen rahoitusta.

– Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri arvioi, että maakuntauudistuksen rahoitusmallin myötä HUS:iin tulee kohdistumaan yhteensä 100 miljoonan euron vuosittaiset leikkaukset. Se vaikuttaisi väistämättä myös vaativaan erikoissairaanhoitoon, joka palvelee koko Suomea.

Hallituksen ajama ratkaisu ei Orpon mukaan helpota hoitoon pääsyä eikä hillitse kustannuksia. Hänen mukaansa esimerkiksi järjestöjen ja yritysten sote-palvelujen tuotantoa rajoittava malli vaikeuttaa hoitojonojen purkamista.

– Kun jonot kasvavat ja palvelujen laatu heikkenee, jonoihin jäävät ne, joilla ei ole varaa hankkia terveysvakuutusta. Rapistuvat julkiset palvelut ja kasvava yksityisten terveyspalvelujen kysyntä johtaa Amerikan malliin, joka kasvattaa eriarvoisuutta. Yksikään puolue Suomessa ei ole aiemmin

tällaista mallia kannattanut, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa sote- ja maakuntaudistus ei myöskään kannusta hillitsemään kustannuksia. Päinvastoin kustannukset nousevat, vaikka palvelut eivät parane.

– Kaavaillussa rahoitusmallissa valta ja vastuu eivät ole samoissa käsissä. Asiantuntijat ovat kritisoineet uudistuksen kannustinvaikutuksia, jotka ohjaavat kustannustehokkuuden sijaan menojen lisäämiseen. Hyvinvointialueen kannattaa siis kuluttaa mahdollisimman paljon rahaa ja

resursseja riippumatta hoidon tarpeesta tai laadusta. Hallituksen mallissa maakunnan ei kannata olla alittamatta sille määrättyä budjettia.

Orpon mukaan kokoomus vastustaa jyrkästi hallituksen kaavailemaa maakuntaveroa.

– Veronkiristykset kohdistuisivat jo ennestään kireään työn ja eläkkeiden verotukseen. Työn verotuksen kiristäminen olisi isku työllisyydelle ja talouden kasvulle, sekä jo ennestään tiukoilla olevien suomalaisten ostovoimalle, hän sanoi.

Puheessaan Orpo vastasi siihen, miksi kokoomus nyt vastustaa maakuntamallia, vaikka puolue oli sitä viime hallituksessa rakentamassa. Hänen mukaansa Juha Sipilän (kesk.) ja Sanna Marinin (sd.) sotemalleissa on kaksi merkittävää eroa.

– Ensimmäinen on palvelut. Valinnanvapaus olisi parantanut merkittävästi palveluita ja käytännössä poistanut jonot. Toinen edellisen mallin tavoite oli saada rahat riittämään ja se olisi siinä onnistunutkin – ainakin merkittävästi paremmin kuin nykyinen malli, joka lisää menoja 3 miljardia vuoteen 2030 asti, Orpo sanoi.

Kokoomus haluaa Orpon mukaan korjata sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat nykyjärjestelmän pohjalta ilman maakuntia.

– Marinin hallituksen maakuntabyrokratia ei paranna yhtään sairasta.

Orpon mukaan kunnat ja kuntien yhteistyö ovat paras tapa järjestää laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa.

– Jonossa odottamisen sijasta ihmisten on päästävä hoitoon. Me nopeuttaisimme hoitoon pääsyä ja lisäisimme valinnanvapautta ottamalla käyttöön nykyistä laajemman ja pakollisen palvelusetelin ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin. Kiristäisimme hoitotakuuta kolmesta

kuukaudesta kuukauteen terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Me toteuttaisimme terapiatakuun. Kuukaudessa on päästävä hoitoon, mieluiten nopeammin.