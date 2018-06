Petteri Orpo LM:lle: Tiukka menokuri pitää olla edelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) mukaan pitää muistaa, että Suomi velkaantuu yhä, vaikka olemme taloussuhdanteen huipulla.

Petteri Orpon mukaan Suomen talouden kasvun voi laskea osin hallituksen ansioksi, osin kansainvälisten suhdanteiden.

– Kiky-sopimus on kiistatta parantanut Suomen kilpailukykyä, hän sanoo Lännen Median jutussa, joka on julkaistu muun muassa Turun Sanomissa.

Samalla valtiovarainministeri muistuttaa, että noususuhdanteen huipusta huolimatta Suomi velkaantuu edelleen. Vaikka velkasuhde on kääntynyt laskuun, tänäkin vuonna budjetti rakennettiin kolmen miljardin eron velanotolle.

Ensi vuosikymmenellä väestö ikääntyy vauhdikkaasti ja on esimerkiksi Hornet-hävittäjien korvaamisen aika.

– Jokaisen puolueen pitää ymmärtää, ettei ole vaalilupauksien aika. Tiukka menokuri pitää olla edelleen, Orpo sanoo.

Orpo odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselta yhä kulujen hillitsemistä kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

– Minulle isoin asia on, että budjettikehys ja rajoitin säilyvät. Rahoituskehys lievenee ainoastaan kriisitapauksessa. Viime kädessä on aina turvattava, että ihminen saa hoitoa. Muuten se on mielestäni budjettikysymys, hän sanoo.

Orpon mukaan kokoomukselle ei ole ongelma, että valinnanvapauteen liittyvä sote-keskusten aloittaminen siirtyy vuodella.

– Jos maakunta on valmis, se voi aloittaa aikaisemmin valinnanvapauden.