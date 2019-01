Petteri Orpo: Liikennepolitiikka on tärkeä väline kaupunkien kasvun tukemiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen tavoitteena on, että kaupungit menestyvät, luovat hyvinvointia ja kasvavat kestävästi.

Kokoomus on tiistaina julkaissut kaupunkiohjelmaansa, jolla puolue haluaa edistää kaupunkien kehitystä ja hyvää elämää kaupungeissa.

– Kaupungistuminen ja metropolialueet ovat globaalin kehityksen moottoreita, ja sitä ne ovat Suomessakin. Niin suomalaiset kuin muualta tänne tulevat hakeutuvat kasvukeskuksiin. Kokoomus näkee tämän kehityksen vahvuutena. Maakuntien elinvoimaiset keskuskaupungit rakentavat menestystä ympärilleen. Liikennepolitiikka on yksi tärkeimmistä välineistä tukea kaupunkien kasvua, toteaa kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo tiedotteessa.

Kaupungistuminen ja kaupunkien merkityksen kasvu ovat kokoomuksen mukaan tosiasioita. Puolue halua kaupunkien merkitystä korostaessaan asettaa vastakkain erilaisia alueita, vaan tunnistaa yhtä lailla kehittyvän maaseudun, pienten kuntien ja seutukaupunkien kehittämistarpeet.

Jokainen alue on arvokas vahvuuksineen ja ominaispiirteineen. Kokoomus kuitenkin muistuttaa, että menestyvää aluetta, suurta tai pientä, ei ole ilman elinvoimaista keskuskaupunkia.

Kokoomuksen mielestä seuraavan hallituksen keskeinen tehtävä on toteuttaa monipuolista kaupunkipolitiikkaa kaupunkien ja alueiden erilaisuus tunnistaen, kumppanuutta edistäen ja toimintatapojen uudistumiseen kannustaen.

Kokoomuksen 10 lupausta tulevaisuuden kaupungeista

1. Globaali kehitystrendi on, että kaupunkien rooli muuttuu kestävän kehityksen ja kasvun mahdollistajaksi. Kaupunkipolitiikan asemaa vahvistetaan kaiken hallinnon läpäisevästi valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kaupunkien kasvuun kohdistuvat haasteet ja ratkaisumahdollisuudet nostetaan keskeiseksi osaksi hallitusohjelmaa.

2. Yritysmyönteisyys, kansainvälisyys sekä uusimman tiedon ja hyvien käytäntöjen hyväksikäyttö ovat kaupunkikehityksen johtavia periaatteita. Haluamme vahvistaa kaupunkien roolia elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittajina.

3. Kaupunkien roolia osaamiskeskittyminä ja innovaatioympäristöinä vahvistetaan lisäämällä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kannustimia.

4. Kaupunkien saavutettavuudesta huolehditaan rakentamalla kaupunkikeskusten välisiä nopeita junayhteyksiä. Kansainväliset yhteydet toimivat parhaiten lentokenttien ja satamien kautta. Lisäksi kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen sujuvuutta lisätään tukemalla joukkoliikennettä.

5. Asuntopolitiikassa on tehtävä suunnanmuutos – tarvitsemme toimivampia asuntomarkkinoita. Kuntien kaavoitusta sekä kasvun kannustimia on vahvistettava, jotta saamme riittävästi uusia asuntoja kasvukeskuksiin. Yhteiskunnan tuki asumisessa on suunnattava nykyistä tarkemmin sitä eniten tarvitseville.

6. Kaupunkiseutujen ja valtion välistä suoraa MAL-sopimuskäytäntöä jatketaan suurimmilla kaupunkiseuduilla. Sopimuksilla on tuettava entistä paremmin kasvun vastaanottamista ja sen vaatimia investointeja. Sopimuskäytäntö kirjataan lakiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen yhteydessä. MRL:n uudistuksessa myös selkeytetään, yksinkertaistetaan ja nopeutetaan kaavoitusprosesseja ja maankäyttöperiaatteita. Maakuntakaavan on oltava yleispiirteinen ja strategisesti ohjaava.

7. Kaupunkien rahoituksessa otetaan huomioon väestönkasvu ja sen tuomat palveluiden kysyntä ja investointitarpeet.

8. Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on ratkaiseva. Tavoitteeksi asetetaan, että mahdollisimman moni kaupunki on hiilineutraali jo 2030-luvulla. Muutokset on mahdollista saada aikaan vain laajalla kumppanuustoiminnalla ja kaikkien toimijoiden yhteistyöllä, joka tuottaa ja ottaa käyttöön uusia yhteiskunnallisia innovaatioita.

9. Tavoite on selkeä: kaupungit ovat hyvän elämän ympäristöjä, joissa palvelut toimivat, asuinalueet ovat viihtyisiä ja ihmiset osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungeissa toteutuva kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta on vilkasta. Segregaatiota ehkäistään.

10. Kaupunkien johtamista ja demokratian käytäntöjä vahvistetaan pormestarimallilla.