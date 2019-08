Petteri Orpo lehdille: Eikös hoitajamitoitus luvattu 15 minuutissa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Rinne halusi kansanrintamahallituksen, muistuttaa kokoomusjohtaja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ihmettelee hallituksen sanoja ja tekoja hoitajamitoituksessa. Hän muistuttaa SDP:n riveistä luvatun, että hoitajamitoituksen nosto voi tapahtua käden käänteessä.

– Minulla on jostain syystä piirtynyt muistiin se, miten hoitajamitoituksen pitäisi olla viidentoista minuutin työ, nyt puhutaan vuosikymmenen lopusta. Se tulee vastaan vielä, Orpo kertoo Kauppalehden ja Uuden Suomen Aamiainen Jari Korkin kanssa –haastattelussa.

Hallitus on kertonut hoitajamitoitukseen liittyvien työryhmien asettamisesta. Se koska mitoitus näkee päivänvalon, on vielä epäselvää. Erityisesti oppositio on nostanut tikunnokkaan ministeri Krista Kiurun edellisellä vaalikaudella kertoman väittämän, että mitoitus vaatisi vain yhden virkkeen lakiin.

Petteri Orpo palaa myös Antti Rinteen väitteeseen, että kokoomus oli ajautunut ulos hallituksesta liian oikeistolaisen linjan takia.

– Rinne pyrki kansanrintamahallitukseen kuten hän itse puoluehallitukselleen heti vaalien jälkeen kertoi. Meidän kanssamme oli pakko neuvotella, kun keskusta ilmoitti aluksi suuntaavansa oppositioon, minne se olisi rökäletappionsa jälkeen kuulunut.

– Rinteen pitäisi nyt keskittyä toimimaan maan pääministerinä sekä EU:n puheenjohtajuuteen. Hänen pitäisi miettiä, miten riitaisan hallituksen saa toimimaan, eikä pohtia kokoomuksen kanssa keväällä käytyjä neuvotteluja, Orpo sanoo.

Orpo kertoo saaneensa vain satunnaista palautetta kokoomuksen sisältä, että hallitukseen olisi pitänyt olla vahvemmin tyrkyllä.

– Olen ehkä yhdeltä tai kahdelta ihmiseltä saanut palautetta, että hallitukseen olisi pitänyt mennä hinnalla millä hyvänsä. Minusta näin ei pitänyt toimia, ja meidän puoluehallituksemme sekä eduskuntaryhmämme ovat olleet yksiselitteisesti samaa mieltä.