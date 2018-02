Petteri Orpo: Lakkoilun pelisääntöjä uudistettava

Kokoomuksen puheenjohtaja muistuttaa työmarkkinajärjestöjen luvanneen uudistaa työrauhakokonaisuuden.

Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että lakkoiluun liittyvät pelisäännät ”eivät ole tästä päivästä”. Hänestä on selvää, että työrauhakokonaisuutta on syytä uudistaa. Senaatintorin aktiivimallin vastainen mielenilmaus ja siihen kytkeytyneet lakot ovat herättäneet kysymyksen, pitäisikö Suomessakin rajoittaa poliittisia lakkoja, kuten jo monissa muissa maissa tehdään.

– Haluan heittää tässä pallon työmarkkinajärjestöille. Ne lupasivat aikoinaan työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä työrauhakokonaisuuden uudistamisesta ja tähän liittyvistä pelisäännöistä. Sen jälkeen kun liittokierros on saatu toivottavasti maaliin, minusta niiden pitäisi ottaa tämä asia vakavasti pöydälle ja hakea tähän ratkaisut, kuten on sovittu, Orpo sanoo Nykypäivän ja Verkkouutisten haastattelussa.

Petteri Orpon mielestä on sinänsä hyvä asia, että lakkojen määrä on Suomessa selvästi vähentynyt. Laittomien lakkojen sakot ovat hänestä kuitenkin liian matalat. Myös tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin ryhtymisen kynnys on tällä hetkellä liian matala.

Jos Ruotsi Natoon, Suomi ei voisi jäädä väliin

Petteri Orpo ottaa haastattelussa kantaa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hänestä Suomen ja Ruotsin pitäisi tehdä Nato-ratkaisunsa käsi kädessä. Samaa on viestittänyt myös Ruotsin kokoomusjohtaja Ulf Kristersson, jonka kanssa Orpo on keskustellut asiasta. Kristersson on sanonut Ruotsin liittyvän Natoon kymmenen vuoden aikana.

Jos Ruotsi lähtee hakemaan Nato-jäsenyyttä, voiko Suomi siinä tilanteessa jäädä ulkopuolelle?

– Minusta se olisi vakavan harkinnan paikka Suomelle, koska tilanne muuttuisi olennaisesti. Minusta Suomi ei kyllä siihen väliin voisi jäädä, mutta tietenkin Suomi tekee päätöksensä itsenäisesti, Orpo katsoo.

Petteri Orpo väläyttää haastattelussa myös mahdollisuutta pohtia uudelleen Suomen mukana oloa jalkaväkimiinat kieltävässä Ottawan sopimuksessa. Haastattelu luettavissa kokonaisuudessaan Verkkouutisten Plus-osiosta ilmaiseksi omilla Facebook-tunnuksilla kirjautumalla.