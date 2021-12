Petteri Orpo: Lakikirjaukset eivät muutu hoivaksi, jos hoitajia ei ole

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan hoiva-alan houkuttelevuutta on parannettava.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ottanut Helsingin Sanomain aluevaalikoneessa täysin samaa mieltä -kannan vaalikoneen väittämään ”ulkomaisten hoitajien tuloa töihin Suomeen on helpotettava työvoimapulan lievittämiseksi”.

– Laskelmien mukaan tarvitsemme 200 000 uutta hoitajaa 2030-lukuun mennessä. Eläköitymiset huomioiden tämä tarkoittaa 70 000 hoitajan lisäystä nykymäärään. Ei sellaista työvoimareserviä ole vanhenevassa Suomessa, Petteri Orpo toteaa perusteluissaan.

– Lakikirjaukset eivät muutu hoivaksi, jos hoitajia ei tosiasiallisesti ole. Työperäinen maahanmuutto on yksi keskeinen keino hoitajapulan ratkaisemiseksi. Sen lisäksi on parannettava hoiva-alan houkuttelevuutta, työssäjaksamista ja työhyvinvointia.

Vaalikoneen eräitä muita ehdokkaille esitettyjä väittämiä on ”jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla”. Orpo on ruksannut tähän kannakseen osittain samaa mieltä.

Hän selvittää näkemystään näin:

– Palkkakysymykset ratkaistaan työmarkkinajärjestöjen välillä, eikä poliitikkojen pidä siihen sotkeutua. Nykyään voidaan kuitenkin paikallisesti sopia paremmasta palkasta, esimerkiksi tehtäväkohtaisesti, valtakunnallisten raamien puitteissa, kokoomusjohtaja kirjoittaa.

– Hoitajapulassa on kyse kokonaisuudesta, eli myös osaajien riittävyydestä sekä työn sisällöstä eli kuormittavuudesta, johtamisesta ja työhyvinvoinnista.