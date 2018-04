”Kyse on yhden kansanedustajan valinnasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan Kaj Turusen puoluevaihdoksen takana ei ole salaliittoja eikä muutakaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi hallituksen tilannetta tiistaina eduskunnassa. Kansanedustaja Kaj Turunen ilmoitti aiemmin päivällä siirtyvänsä sinisistä kokomukseen.

– Olen tyytyväinen siihen, että kokoomus on puoleensa vetävä puolue. Kuulin aiemmin, että Kaj Turunen on esittänyt toiveen siirtyä kokoomuksen eduskuntaryhmään, minkä pohjalta on käyty keskusteluja ryhmäjohdon kanssa.

Orpon mukaan kyseessä on yksittäisen kansanedustajan itsenäinen päätös.

– Minusta tässä ei ole mitään erityistä kuin se, että yksi edustaja toisesta hallituspuolueesta tulee meille. Tämän taustalla ei ole salaliittoja, eikä mitään muutakaan, Orpo sanoi.

– Kaikki ne ovat tervetulleita, jotka haluavat tehdä töitä arvojemme puolesta. Turunen on kertonut jakavansa arvomme, joten hän on tervetullut ryhmäämme.

– Uskon, että asiat voidaan keskustella hallituspuoluiden välillä. Haluan korostaa sitä, että kokoomus ei käy ketään kyselemässä, Orpo totesi.

Orpo ihmetteli väitteitä siitä, että kokoomus olisi juonitellut asiaan liittyen. Hän totesi, että kansanedustajien loikat ovat sinänsä vaikeita tilanteita.

– Jos joku toivoo pääsevänsä meille, niin eikö se ole aika luonnollista, että siihen vastataan kyllä.