Petteri Orpo Ksml:ssa: Vasemmistoutopiaan perustuva velkarahalla eläminen katkaistava

Kokoomusjohtajan mukaan budjettiesitys jatkaa koko vaalikauden jatkunutta pettymysten sarjaa.

Uutissuomalaisen tekemän kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon haastattelun on julkaissut muun muassa Keskisuomalainen. Jutun mukaan Orpo vaikuttaa tuskastuneelta, kun puheeksi tulee valtiovarainministeriön budjettiesitys ensi vuodelle.

Petteri Orpon mukaan 6,7 miljardia euroa alijäämäinen esitys on ”vallassa olevan hallituksen näköinen”.

– Esitys jatkaa koko kauden jatkunutta pettymysten sarjaa. Todelliset toimet työllisyyden ja kestävän talouskasvun aikaansaamiseksi loistavat poissaolollaan. Hallitus ottaa valtavasti lisää velkaa samalla, kun talous kasvaa. Ei noin vain voi toimia, etenkään nyt, kun kasvu on jäämässä vain koronan jälkeiseksi pyrähdykseksi, Petteri Orpo sanoo Ksml:ssa.

Hänen mukaansa mikään ei viittaa siihen, että hallitus aikoisi korjata talous- ja työllisyyspolitiikkaansa.

– Paikallisen sopimisen laajentaminen ei etene, ansiosidonnaisen porrastaminen ei etene ja verojen keventämisestä ei edes keskustella.

Rakenteellisten uudistusten tekemättä jättäminen johtaa hänen mukaansa vääjäämättä työllisyyden jäämiseen laahaamaan ja velan kasvuun. Tällöin tulevina vuosina palvelut heikkenevät ja verot nousevat.

– Tämä vasemmistoutopiaan perustuva velkarahalla eläminen ilman huolta huomisesta on saatava katkeamaan. Toivon todella, että käänne tapahtuu budjettiriihessä, mutta arvioni on, että kuluva hallituskausi on jo menetetty.

Kokoomusjohtaja sanoo olevansa erityisen pettynyt siihen, kuinka keskusta näyttää olevan ”päättymättömältä näyttävän jakopolitiikan” edistäjä ”suurella innolla”.

Petteri Orpon mukaan maata ja hallitusta vaivaa kaikessa johtajuuden puute.

– SDP:n pitäisi johtaa tätä maata, mutta puolue on käpertynyt. Kaikki puhuvat vihreistä ja keskustasta ja puolueiden keskinäisestä nokittelusta. Missä on SDP?, Orpo kysyy.

– Hallituksen koronatouhu ei toimi nyt lainkaan niin kuin pitäisi. On aivan kohtuutonta, että hallitus pääministerin suulla syyttää aluehallintovirastoja vääränlaisista rajoituksista. Virkamiehet ovat joutuneet tekemään päätöksiä epäselviä ohjeita tulkiten.