Petteri Orpo: Kreikka kykenee palaamaan markkinoille

Lainoittajat ovat päässeet sopuun Kreikan velkahelpotuksista.

Ehdoista päätettiin euromaiden valtiovarainministerien kokouksessa Luxemburgissa perjantain vastaisena yönä.

”Kreikka kykenee palaamaan markkinoille. Kahdeksan vuoden työ maalissa”, valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi twiitissään.

– On tosi hieno asia, että tämä kahdeksan vuoden Kreikan ohjelma on saatu vihdoin päätökseen ja Kreikan tilanne on niin paljon parantunut, että uskotaan, että Kreikka pärjää omillaan, Orpo kommentoi Ylelle kokouksen jälkeen.

Kreikka sitoutuu pitämään julkisen taloutensa merkittävästi ylijäämäisenä vuosikymmenten ajan. Maan kolmas lainaohjelma päättyy elokuussa, jonka jälkeen tarkoituksena on kyetä kerätä tarvittu rahoitus markkinoilta.

Kokouksessa viimeistä takaisinmaksupäivää lykättiin miltei 20 vuotta eteenpäin. Orpon mukaan ratkaisu ei kuitenkaan vaikuta Suomen Kreikalle myöntämän lainan maksuaikatauluun. Kreikka alkaa lyhentää noin miljardin euron suuruista lainaa 50 miljoonalla eurolla vuosittain 2020 vuodesta lähtien.

