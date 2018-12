Petteri Orpo: Kokoomus uudistaa Suomea maltillisesti ja vastuullisesti

’Uskallan väittää, että kokoomuksen syvin olemus on kestänyt kaikkiin puolueisiin nähden aikaa parhaiten’.

– Meidän ei ole tarvinnut päivittää ajatuksiamme esimerkiksi itsenäisyyden varjelemisesta tai suhtautumisesta sosialismiin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi puheessaan puolueensa 100-vuotisjuhlassa Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.

Vanhalla Ylioppilastalolla järjestettiin Kansallisen Kokoomuksen perustava kansalaiskokous 9.12.1918. Orpo totesi, että tämä päivä on ennen kaikkea kokoomuslaisten juhlapäivä.

– Arvoisat puolueen kenttätoimijat ja työntekijät. Tämä on teidän juhlapäivänne. Teidän, jotka laitatte itsenne likoon yhdistyksissä, kunta- ja kaupunkipolitiikassa, piireissä. Teidän, jotka säällä kuin säällä olette pystyttämässä kokoomustelttoja ja keittämässä kahvia. Teidän, jotka tuette ja puolustatte kokoomuksen politiikkaa. Te teette kokoomuksesta sen, mitä se on tänään, Petteri Orpo sanoi.

Puheenjohtaja kiitti kokoomuslaisia työstä puolueen ja isänmaan hyväksi.

– Me yhdessä teemme kokoomuksesta kansanliikkeen, joka on vahva ja vireä. Kokoomuksen, joka uudistuu ja on jo matkalla kohti seuraavaa satavuotisetappia. Nyt on meidän vuoromme.

Demokratian puolustus

Petteri Orpon mukaan tämä on myös hyvä päivä muistuttaa itseämme siitä, miksi olemme olemassa.

– Tässä ajassa puoluetoimintaa ei pidetä erityisen trendikkäänä tai mediaseksikkäänä. Olisi syytä pitää! Puolueet ovat demokratian, kansanvallan, kovaa ydintä. Ja demokratia on hyökkäyksen kohteena. Demokraattisia arvoja ja tapoja toimia haastetaan nyt niin maailmanpolitiikan huipulta kuin omassa EU-yhteisössämme. Niitä haastetaan kotimaassa. Kansalaiskeskustelu on repivää. Vihamielinen väärinymmärtäminen syö happea yhteiseltä ymmärrykseltä.

Kokoomusjohtaja kuitenkin muistutti, että mikään toinen järjestelmä ei ole osoittautunut toimivammaksi rauhan ja vakauden takaajaksi kuin useiden puolueiden ja niiden yhteistyön varaan rakentuva päätöksenteko.

– Puolueiden kautta tämän maan päätöksenteossa tulevat kuulluiksi hyvin eri tavoin ajattelevat ihmiset ja lähtökohdiltaan erilaiset alueet.

Orpo totesi, että demokratia ei ole täydellistä.

– Demokratia on kuitenkin se perusta, jolle rakennamme tulevaisuutta. Emme saa hyväksyä kehitystä, jossa ihmisoikeudet, erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen ja kyky toimia yhdessä olisivat hiipuvia arvoja. Emmekä me hyväksy! Me puolustamme demokratiaa ja sen toimintaedellytyksiä.

Hän muistutti myös, että parjattu puoluetuki on otettu käyttöön kansanvaltaisen toiminnan varmistamiseksi. Sanomme, ettei ministereiden määrää pidä populistisin perustein vähentää.

– Näin taataan kansanvallan toteutuminen. Muu olisi virkamiesvaltaa. Puolueiden tarina demokratian puolustajina on vahva. Siksi me olemme olemassa. Kokoomus on avoimen, suvaitsevaisen ja turvallisen Suomen takuupuolue. Siksi kokoomusta tarvitaan myös tulevaisuudessa, Orpo linjasi.

Suomi on muutoksessa

– Maailma on muutoksessa, ja Suomi on muutoksessa. Me kokoomuksessa ymmärrämme muutoksen ympärillämme ja tarpeen uudistua. Haluamme uudistaa Suomea maltillisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. Niin, että ihmiset pysyvät mukana. Tiedän, että moni on huolissaan tulevasta ja tuntee epävarmuutta. Moni miettii, sopeutuuko kaikkiin muutoksiin, pärjääkö, Orpo sanoi.

Puheenjohtaja totesi, että hänellä on kirkas näkemys siitä, millainen Suomi menestyy.

– Kokoomuksella on siitä kirkas näkemys. Me tiedämme, mitä pitää tehdä. Luotan Suomeen. Ja luotan suomalaisiin. Yhdessä pystymme parempaan kuin tähän saakka, kunhan vapautamme suomalaiset tekemään.

Orpon mukaan kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa saa tehdä.

– Saa kehittää itseään, saa yrittää, saa innostua ja onnistua. Saa osallistua, jokainen kykyjensä mukaan. Saa myös epäonnistua, silloin autetaan. Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa on turvallista elää ja tehdä. Vakaa yhteiskunta, jossa taloutta hoidetaan vastuullisesti, ja jossa ympäristöstä ja luonnosta pidetään huolta. Tällaisessa Suomessa jokainen voi luottaa siihen, että juuri hänelle käy hyvin.

Perusta on vahva työllisyys

Kokoomusjohtajan mukaan hyvinvointimme perusta myös tulevaisuudessa on vahva työllisyys.

– Pohjoismaisen, 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen edellyttää uudistuksia niin työelämään, sosiaaliturvaan, verotukseen kuin koulutukseenkin.

Työelämä on hänen mukaansa uudistettava nykyistä joustavammaksi ja tasa-arvoisemmaksi.

– Jatkuvan oppimisen pitää olla mahdollista jokaiselle: työssä oleville, töitä etsiville ja vasta työelämän kynnykselle tulossa oleville. Suomalaisen työelämän pitää olla maailman paras työelämä. Se edellyttää, että päivitämme näkemyksemme siitä tähän päivään. Yrittäminen on uusi normaali, meillä on jo noin 170 000 yksinyrittäjää.

Orpo totesi, että kasvava alustatalous muuttaa muun muassa palvelualaa.

– Äskettäinen vierailuni palvelualojen ammattiliittoon PAM:iin oli silmiä avaava: sovellusten tai verkkoalustojen kautta jaettava keikkatyö ei välttämättä tuo palkkaa, jolla pärjää. Siksi työelämän pelisääntöjä ja sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että ne vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Kunnianhimoisella perhevapaauudistuksella parannamme naisten asemaa työmarkkinoilla.

Yhtälaiset mahdollisuudet

Petteri Orpon mukaan kokoomus haluaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, kouluttautua ja toteuttaa unelmiaan.

– Haluamme rakentaa parhaat mahdolliset edellytykset vanhemmuudelle, jotta vanhemmat voivat kasvattaa lapsistaan ja nuoristaan aktiivisia ja osallistuvia yhteiskunnan jäseniä.

Hän totesi, että tämän maan pitää olla paras maa myös senioreille.

– Jokaisella ikääntyneellä pitää olla mahdollisuus elää arvokkaasti omaehtoista ja täysipainoista elämää. Ja jokaisen pitää voida luottaa siihen, että hoivaa ja palveluja on tarjolla, kun tarve niihin on.

Ilmastonmuutos suurimpia huolenaiheita

– Yksi suomalaisten suurimmista huolenaiheista on ilmastonmuutos. Jos ilmastonmuutos etenee hallitsemattomasti, se rajoittaa tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu, Petteri Orpo sanoi.

Hän huomautti, että ilmastonmuutos ei pysähdy sillä, että kinaamme kotimaassa siitä, kuinka monta kuutiota metsää voidaan hakata.

– Suomen on hoidettava osuutensa päästövähennyksistä ja luotava globaaliin ongelmaan ratkaisuja. Jatkamme tätä työtä määrätietoisesti. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yhteinen, eurooppalainen ja kansainvälinen tehtävä. Päästöjä on vähennettävä nopeammin ja enemmän kaikkialla.

– Meillä Pohjoismailla on oma mallimme siitä, miten päästöjä vähennetään. Silti olemme pystyneet korkeaan työllisyyteen. Tämä malli meidän on vietävä myös maailmalle, Orpo jatkoi.

Hän kertoi johtaneensa lokakuussa puhetta Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteiskokouksessa.

– Ehdotin siellä keinoiksi globaalia hiilen hinnoittelua ja kestävän kehityksen budjetointia, jonka Suomi on ottanut ensimmäisten joukossa käyttöön maailmassa. Vastaanotto oli hyvä. Meitä tarvitaan ja meitä kuunnellaan, Orpo sanoi.

Uskoa tulevaisuuteen

Kokoomusjohtajan mukaan suomalaiset ansaitsevat lisää toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

– Ja minä olen varma, että ne lisääntyvät, kun Suomessa saa tehdä.

Orpo huomautti, että Saa tehdä -Suomelle on tarjolla myös vaihtoehto.

– Se on Suomi, jossa ei saa tehdä. Suomi, jossa ei luoteta ihmisiin, vaan säännellään, ja jonkun toisen toimesta määritellään, mikä kullekin on parasta. Se on Suomi, jossa takerrutaan vanhaan, ja verotetaan talouden kasvu ja tekeminen hengiltä. Minulle tämä ei ole vaihtoehto. Voimme varmistaa, että Suomi kulkee oikeaa tietä vain, jos olemme vaaleissa ykkönen, hän sanoi.

Orpo sanoi uskovansa, että luottamalla ihmisiin ruokimme rohkeutta, kekseliäisyyttä sekä kykyä nähdä erilaisia mahdollisuuksia ja tarttua niihin.

– Vahvistamme yrityksiä innovoimaan, kasvamaan ja luomaan yhä lisää uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.

– Uskon, että kun Suomessa saa tehdä, henkisen ilmatilan täyttävät toiveikkuus ja optimismi. Ne ovat tulevaisuustekojen käyttövoimaa. Niistä myös kokoomus tunnetaan. Emme halua museoida Suomea, vaan uudistaa sitä vastuullisesti. Siksi kokoomusta tarvitaan. Tehdään Suomesta maa, jossa saa tehdä, kokoomuksen puheenjohtaja sanoi.