Petteri Orpo: Kokoomuksessa on kaksi siipeä

A-studion paneelissa puoluejohtaja sanoi, että heille mahtuu erilaisia aatesuuntia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli torstai-iltana A-studion suorassa Pointti 2019 -lähetyksessä Helsingin Kansalaistorilla muiden puoluejohtajien kanssa. Orpolta kysyttiin kokoomuksen kannatuksesta, johon oppositioasema ei toistaiseksi ole tuonut nostetta.

Kysyjän mielestä äänestäjille saattaa olla vähän epäselvää, onko kokoomus konservatiivien vai liberaalien puolue.

– Kokoomus on keskustaoikeistolainen puolue, ja meillä on selkeästi konservatiivisempi siipi ja liberaalimpi siipi. Nimensä mukaisesti kokoomukseen mahtuu erilaisia aatesuuntia ja se keskustaoikeistolaisuus on ne arvot, joiden perusteella me teemme politiikkaa ja ne yhdistävät meitä, Petteri Orpo vastasi.

– Ehkä gallupeissa näkyy vielä se, että me olemme aika tavalla jumissa siinä eduskuntavaalituloksessa. Mutta olemme aloittaneet vahvan aatteellisen ohjelmatyön, ja tulemme esittelemään oman vaihtoehtomme hallituksen kehnolle politiikalle. Uskon että sitä kautta että me teemme selkeää oppositiopolitiikkaa, viestimme selkeästi omat kantamme, siinä pystytään kannatusta kasvattamaan.

Orpo sanoi itsellään olevan selkeästi asioita joissa hän on hyvin liberaali ”markkinaliberaali joissain asioissa”, ja joissain asioissa hän sanoi kannattavansa konservatiivisia arvoja.

– Kokoomus on nimensä mukaisesti kansanliike, joka on aina pystynyt yhdistämään sekä modernin liberaalin länsimaisen ajattelun, mutta myös perinteisiä suomalaisia arvoa. Meidän pitää pystyä siihen jatkossakin ja viestimään siltä pohjalta kantamme.

Petteri Orpon mukaan perussuomalaiset ovat säilyttävä puolue, joka suhtautuu ”kohtuullisen epäilevästi uudistuksiin”.

– Ja vastustavat aika paljon kaikkea. Sille on olemassa tietty kannattajakunta. Nyt kun suurin puolue olette gallupien perusteella, niin tietysti enemmän ja enemmän teidän pitää pystyä antamaan vastauksia eikä pelkästään esitellä ongelmia, Petteri Orpo sanoi vieressään istuvalle PS:n Jussi Halla-aholle.