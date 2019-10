Petteri Orpo: Kokoomuksen voitettava uusia äänestäjäryhmiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajan mukaan ’ahkeruutta ruokkimalla ja palkitsemalla Suomi ja suomalaiset menestyvät’.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa Nykypäivä-lehdessä, miten nyt on hänen puolueensa vuoro palvella isänmaata oppositiosta.

– Me teemme sen tarjoamalla selkeän, mutta perustellun vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Kokoomus on oppositiossa ryhdikäs ja tarvittaessa ankara vastustaja hallitukselle, mutta me emme lähde sellaiseen kaikesta möykkäämiseen kuin viime kauden oppositio, Petteri Orpo toteaa.

– Me haastamme hallituksen raudanlujalla asiasisällöllä. Elokuussa me esittelimme oman listamme keinoista luoda 60 000 uutta työpaikkaa, syyskuussa esittelimme keinoja, joilla Suomeen saataisiin lisää investointeja. Kannustimme hallitusta ottamaan ne vapaasti käyttöön.



Oppositio antaa Orpon mukaan mahdollisuuden kirkastaa ajatuksia, kun ”pitkä hallitustaival on johtanut kompromissihakuisuuteen ja pehmeyteenkin kokoomuksen puheenparressa. Enää meidän ei tarvitse ajatella hallitusohjelmaa”.

– Me uskomme, että ahkeruutta ruokkimalla ja palkitsemalla Suomi ja suomalaiset menestyvät. Kokoomuksen on oltava se puolue, joka puhuu kaikista vaikeista ja herkistäkin aiheista suoraan ja ymmärrettävästi. Me olemme se puolue, joka ymmärtää sivistyksen arvon sanoissa ja teoissa, Orpo kuvailee.

– Me annamme äänen järkeville ja maltillisille suomalaisille, jotka haluavat mieluummin rakentaa kuin nakertaa. Sellaisia äänestäjiä suomalaisissa vaikuttaisi myös olevan kaikista eniten.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan hänen puolueensa ”olemassaolo perustuu siihen, että me olemme erilaisia ajattelutapoja yhteen kokoava voima”.

– Minä vaadin itseltäni ja muulta puoluejohdolta paljon. Meidän on voitettava puolellemme uusia äänestäjäryhmiä, samalla kun pidämme jäsenemme tyytyväisinä. Meidän on oltava parempia kertomaan kaikista niistä hyvistä tavoitteista ja arvoista, joita meillä on.