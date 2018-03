Petteri Orpo: Kokoomuksen linja näkyy hallituksen aikaansaannoksissa

Kokoomuksen tulevaisuuspäivät pidetään tänään Tampereella.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen onnistuneen toteuttamaan linjaansa nykyisessä hallituksessa hyvin ja laaja-alaisesti.

– Erityisesti puoluekentän vasemmalta puoliskolta hallituksen politiikan linjaa on arvosteltu liian kokoomuslaiseksi. Sen kritiikin otan mielelläni vastaan. Työn, yrittäjyyden ja tarkan julkistalouden linja tuottaa tuloksia. Sen todistavat vahvistuva työllisyys, vetävä vienti ja pienenevä velanoton tarve. Tähän olemme mielellämme syyllisiä, Orpo toteaa.

Orpon mukaan kokoomuksen linja näkyy talouspolitiikan lisäksi kaikilla muillakin alueilla. Lisää tekoja -julkaisussa on myös esimerkkejä hyväksytyistä puoluekokousaloitteista, joiden ehdottamia toimenpiteitä kokoomus on hallituksessa edistänyt. Laajan kokoomuskentän määrittämää isoa linjaa on Orpon mukaan helppo olla toteuttamassa.

– Kokoomus voi hallituksessa luottaa itseensä. Tiedämme, että isolle linjalle on kenttäväen vahva tuki. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että arvomme näkyvät konkreettisina tuloksina.

Orpo painottaa, että kokoomuksen aatteen lähtökohtana on luottamus ihmiseen ja vapauteen. Tällä hallituskaudella on muun muassa vapautettu kauppojen aukioloajat ja uudistettu alkoholilainsäädäntöä sekä yrittäjiä että kuluttajia hyödyttävällä tavalla.

– Olemme helpottaneet rakentamista, tuoneet kilpailua julkiseen liikenteeseen ja vahvistaneet perinteistä ja laajaa turvallisuutta. Ihmisiä ja yrityksiä rasittavaa normitaakkaa on kevennetty, koulutusta uudistettu ja katkaistu liikenneverkon korjausvelan kasvu. Ihmisten fyysistä koskemattomuutta loukkaavien rikosten rangaistuksia ollaan koventamassa, ja soten valinnanvapauslaitkin on juuri saatu eduskuntaan, Orpo luettelee.

Orpo muistuttaa kuitenkin, että uudistamisen vauhdin ei saisi antaa hiipua, vaan hallituksen on käytettävä jäljellä oleva kausi ohjelmansa toteuttamiseen. Myös uusia reformeja ehtisi vielä käynnistää tai panna valmisteluun.

– Työllisyystavoitteeseen olemme näillä näkymin luultavasti pääsemässä, mutta se pitää ottaa vain välitavoitteena. Puhuin jo vuosi sitten, että tavoite pitää olla 75 prosentin työllisyysasteessa, vain se turvaa julkisen talouden kestävyyden. Meillä on reippaasti matkaa sellaiseen työllisyyden tasoon, jolla tulevaisuudessa pystytään turvaamaan kaikille toimivan yhteiskunnan turva ja palvelut, Orpo sanoo.

Kokoomus julkaisi Tampereella tulevaisuuspäiviensä yhteydessä Lisää tekoja Suomen hyväksi -koosteen hallituksen työn tähänastisista tuloksista. Kooste on jatkoa vuosi sitten julkaistulle arviolle.