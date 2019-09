Petteri Orpo: Kokoomukselta tulee ankaraa oppositiopolitiikkaa

Puoluejohtajan mukaan hallitus on muussannut siemenperunat, jotka oli saatu kerättyä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi puolueensa puoluevaltuuston kokouksessa, miten he aikovat toimia oppositiossa.

– Olemme seuranneet, miten Antti Rinteen punapohjainen hallitus on ottanut ensimmäisiä haparoivia askeleitaan, Petteri Orpo aloitti.

Hänen mukaansa kaikki haluavat hallituksen onnistuvan, koska ”se takaa sen että suomalaiset voivat hyvin”, mutta Orpo sanoi olevansa erittäin huolissaan Suomen tulevaisuudesta ja suomalaisen pärjäämisestä.

– SDP sai tämän hallituspohjan aikaan sillä, että se teki lupauksia lupausten perään. Näillä lupauksilla se onnistui punnertamaan pieneen pieneen vaalivoittoon. Se ei antanut vahvaa mandaattia, mutta Antti Rinne lähti neuvotteluihin sillä samalla ajatuksella kuin vaaleihinkin: ostetaan hallituspohja. Siinä ei ollut väliä sillä mihin meillä on varaa, vaan tärkeintä oli saada hinnalla millä hyvänsä – käytännössä velkaa ottamalla – hallitus kasaan.

– Me emme tuohon leikkiin lähteneet.

Orpon mukaan kokoomus ei pelannut itseään ulos, kuten Rinne on sanonut.

– Jospa nyt sanon sen vielä kerran. Kokoomus ei suostunut lähtemään mukaan hallitukseen, jonka ohjelma ja talouspolitikan perusta on väärä. Se työ mikä tehtiin edellisessä hallituksessa keskustan kanssa olisi valunut hukkaan. Siemenperunat, jotka edellinen hallitus sai kerättyä kovalla työllä, on nyt muussattu Antti Rinteen hallituksen lautaselle, Petteri Orpo sanoi.

– Tähän emme halunneet emmekä suostuneet lähtemään takuumiehiksi. Siksi kokoomus ei ole Antti Rinteen hallituksessa.

Hallituksen hattara

Petteri Orpon mukaan politiikan pitää tähdätä siihen, että mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen on töissä.

– Sen pitäisi olla Antti Rinteen hallituksen ykköstehtävä. He ovat tämän miljardin euron rahan jakamisella, vaalilupaustensa lunastamisella, aikaan saaneet hattaran. Se on rakennettu 75 prosentin työllisyysasteelle ja normaalille kahden prosentin talouskasvulle. Mutta kummastakaan ei ole tietoakaan!, Orpo totesi.

Työllisyystoimista ei Orpon mukaan ole tietoakaan ja ne on ulkoistettu työmarkkinajärjestöille. Orpon mukaan hän ei ”valitettavasti” usko, että ”sieltä suunnalta rohkeita työllisyysavauksia tulee”.

Kokoomusjohtajan mukaan hänen puolueensa tulee tekemään ankaraa oppositiopolitiikkaa.

– Kokoomus tekee oppositiopolitiikkaa, joka on ankaraa ja kovaa silloin, kun on tarve, mutta rakentavaa silloin kun siihen on paikka. Me teemme nyt ankaraa oppositopolitiikkaa ja me vaadimme Antti Rinteen hallitukselta todellisia työllisyystoimia.

Orpon mukaan tärkeintä on suomalaisen perheen pärjääminen arjessa hyvin palveluin.

– Jos hallitus yllättää ja ottaa meidän tarjoamaamme ohjelmaa, tai jos heillä on omia keinoja, ojennamme käden. Kokoomus on valmis tukemaan jokaista esitystä, joka vie Suomea eteenpäin.

– Me emme tule oppositiossa möykkäämään joka asiasta. Me emme tule keksimään tikusta asiaa. Me emme ymmärrä väärin. Me teemme oppositiopolitiikkaa myös porvarillisella charmilla. Meillä on kotikasvatus.

Kova vastus

– Kuuntelin neljä vuotta hallituksen boksista opposition toimintaa ja päätin pyhästi, että jos tuonne joskus joutuu, tuollaiseksi en ryhdy. Eikä ryhdy kukaan muukaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä, Petteri Orpo sanoi saaden isot aplodit.

Petteri Orpon mukaan edellinen hallitus pyrki kaikissa tilanteissa keventämään palkansaajien ja eläkeläisten verotusta.

– Nyt siellä on se porukka jonka mukaan ne ovat heidän rahojaan, ne ihmisten rahat. Ja verot nousevat. Työn verotus uhkaa kiristyä. Se pitää pystyä estämään, Orpo sanoi.

Erityisesti hän ihmetteli polttoaineiden veron korotusta, joka on hänestä ”erittäin huono ratkaisu”, ja SDP:n ideologista puuttumista ”aina kun mahdollista” kotitalousvähennykseen.

– Suunta on käynyt vasemmalle.

Orpo sanoi syksyä raastavaksi. Hänen mukaansa kokoomus tulee ”antamaan kovan vastuksen hallituksen politiikalle”.

Kokoomuksen oman viestin Petteri Orpo lupasi tulevan kirkastetuksi suhteissa muihin puolueisiin ja aiheisiin. Hänen mukaansa on selvää, että kokoomuksen hallituskaudet ovat johtaneet virkamiesmäisyyteen sekä puheenparren kompromissihakuisuuteen ja pehmeyteenkin.

– Mutta hyvät kokoomuslaiset, me emme nyt ole hallituksessa. Nyt ja tänään voimme kertoa kokoomuslaiset kannat puhtaasti. Sille on tarvetta ja sille on tilausta.

”Juuri siinä missä se on”

Petteri Orpon mukaan ihmisten sujuvan arjen hoitamisenkaan asioissa ”ei sosialismi tai siihen suuntaan kulkeminen ole mitään vastaus, vaan aito välittäminen, järkevät ratkaisut”.

– Kokoomuksen ei tarvitse siirtyä yhtään mihinkään. Haluan huolehtia siitä että kokoomus on juuri siinä missä se on. Poliittisen viivan oikeassa puoliskossa ja keskellä. Siinä se on ollut kymmenet vuodet: maltillinen, keskustaoikeistolainen, länsimaisiin arvoihin uskova puolue,pragmaattisesti, fiksusti, vastuullisesti, Petteri Orpo linjasi.

Kokoomusjohtaja otti kantaa puheisiin poliittisen kentän polarisoitumisesta liberaaliin globaaliin laitaan ja konservatiiviseen nationalistiseen laitaan.

Hänen mukaansa se ei ole totta: ”ei tämä ole kahden kauppa”.

– Se on todellisuudessa kolmio. Siinä on myös yksi kärki, ja se on meidän paikkamme. Ja meidän ei tarvitse keksiä niitä asioita joita meidän kulmassamme puhutaan!