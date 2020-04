Petteri Orpo KL:ssa: Pienyrityksille palautettava maksetut arvonlisäverot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja arvostelee hallituksen tapaa jakaa pk-yritystukia koronakriisissä.

Petteri Orpo sanoo Kauppalehdessä, että selkein tapa tukea pienyrityksiä olisi palauttaa näille alkuvuoden arvonlisäverot.

– Se perustuisi suoraan liikevaihtoon ja alkuvuoden tulokseen. Se olisi yksinkertainen ja oikeudenmukainen tapa, hän sanoo.

Hallitus on varautunut myöntämään suoraa tukea yrityksille satoja miljoonia euroja Business Finlandin kautta.

Orpon mukaan juuri ravintola- ja kahvilayrittäjät tarvitsisivat tukea. Heidän liiketoimintansa on valtiovallan päätöksellä lopetettu vastoin perustuslain suojaamaa elinkeinovapautta.

– Siksi perustuslakivaliokunta sanoi, että tämä (menetys) on kohtuullisesti kompensoitava näille yrityksille, ja tätähän hallitus ei tee, hän toteaa Kauppalehdessä.

Orpo ihmettelee tuen sitomista tässä tilanteessa yrityksen kehittämistoimiin, kun lähtökohta on ollut yritysten hengissä pitäminen: jos kassa on tyhjä eikä asiakkaita ole, taksi- tai kuorma-autoyrittäjän on vaikea esitellä kehittämiskeinoja.

Eniten Orpoa harmittaa kriisinhoidossa hallituksen ”päkäpäinen” valtiokeskeisyys. Hänestä valtava määrä potentiaalia jää tästä syystä käyttämättä. Orpon mielestä Suomeen pitää perustaa laajapohjainen foorumi tai neuvottelukunta, jossa edustettuina olisivat kaikki tahot, julkinen ja yksityinen, työmarkkinajärjestöt, tiedemaailma ja kansalaisjärjestöt.