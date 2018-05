Petteri Orpo KL:ssa: Antti Rinteen puheet veivät yöunet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja toivoo kokoomus-keskusta -akselille mahdollisuutta jatkaa ensi kevään vaalien jälkeen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo Kauppalehden haastattelussa, ettei Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen vappuna esittämiin sadan euron korotukseen eläkkeisiin ole varaa. Orpon mukaan edellytykset kokoomuksen ja Sdp:n hallitusyhteistyölle heikkenevät aina Rinteen antaessa äänestäjille uusia lupauksia.

– Antti Rinteen tolkuttomat lupaukset saivat minut nukkumaan huonosti, koska hän on tuhoamassa populistisilla vaalilupauksilla sen hyvän, mitä hallitus on saanut aikaan. Velkaantuminen on saatu vähenemään ja työllisyys kasvuun, Petteri Orpo sanoo KL:lle.

– Sdp:n tie on pelottava – ehkä vappupuheet voi panna osittain omaan arvoonsa, mutta tuollainen vastakkainasettelun lietsominen ei tunnu rakentavalta.

Petteri Orpo siteeraa RInten sanoneen aiemmin, ettei mikään syö politiikan uskottavuutta niin paljon kuin petetyt vaalilupaukset.

– Hänen pitäisi muistaa omat sanansa ja lopettaa nämä vappupuheet, koska niiden toteuttaminen on mielestäni mahdotonta.

– Rinnehän on luvannut myös peruuttaa kaikki säästöt, joita tämän hallituksen aikana on tehty, ja hänellä on koko ajan näitä uusia lupauksia, ja kun se kaikki pitäisi kattaa jollakin, niin se tarkoittaa älytöntä työn ja yrittämisen verotuksen kiristämistä, ja semmoinen yhtälö ei toimi, ja silloin siitä ei synny myöskään neuvottelua kokoomuksen kanssa, Orpo toteaa.

Orpon mukaan ”seireenilauluja ei kannata uskoa. Se mikä näyttää helpolta ratkaisulta voi ollakin hetken päästä vielä huonompi tilanne. Jos sillä viedään meidän talous siihen kuntoon, ettei meillä ole hetken päästä varaa maksaa mitään”.

Kokoomusjohtajalta kysytään, millainen hallituspohja voisi olla mahdollinen.

– Hallituspohja ratkaistaan vaaleissa, enkä halua olla nyt jakamassa yhtään mitään. Sanon niin päin, että tämä hallituspohja on saanut kritiikistä huolimatta aikaan ison käännöksen Suomessa, ja meillä näyttää tulevaisuus paljon paremmalta. Mielestäni nykyinen hallituspohja, kokoomus-keskusta-akseli ansaitsee myös mahdollisuuden.